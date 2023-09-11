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Офіцер, який побив солдата, отримав півтора року дисбату

Этот материал также доступен на русском
11.09.2023, 16:55
Офіцер, який побив солдата, отримав півтора року дисбату - Фото
Фото: ДБР

За матеріалами Держбюро розслідувань, Івано-Франківський міський суд виніс вирок офіцеру, який побив солдата строкової служби: 1,5 року тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців. Це сталося через "щире каяття" підсудного та те, що це його перше притягнення до відповідальності, повідомляє ДБР.

У середині квітня мережею стало ширитись відео, на якому офіцер нецензурно лається та завдає тілесних ушкоджень військовослужбовцю, пише відомство.

18 квітня у мережі з'явилось відео побиття офіцером Національної гвардії солдата-строковика в одній з військових частин в Івано-Франківській області.

Тоді було розпочато службове розслідування, розповіли LIGA.net у пресслужбі Західного територіального управління НГУ.

"Офіцер застосував силу до підлеглого після того, як солдат зробив йому зауваження за ненормативну лексику", – з'ясувало слідство.

Після завершення розслідування, у травні було скеровано обвинувальний акт до суду.

Офіцера було визнано винним у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану.

Суд призначив йому 1,5 року тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.

Таке рішення суд ухвалив, зважаючи на "щире каяття" обвинуваченого та те, що його притягнуто до відповідальності вперше, пише ДБР.

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Артем Джеріпа
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