Офіцер, який побив солдата, отримав півтора року дисбату

За матеріалами Держбюро розслідувань, Івано-Франківський міський суд виніс вирок офіцеру, який побив солдата строкової служби: 1,5 року тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців. Це сталося через "щире каяття" підсудного та те, що це його перше притягнення до відповідальності, повідомляє ДБР.

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У середині квітня мережею стало ширитись відео, на якому офіцер нецензурно лається та завдає тілесних ушкоджень військовослужбовцю, пише відомство.

18 квітня у мережі з'явилось відео побиття офіцером Національної гвардії солдата-строковика в одній з військових частин в Івано-Франківській області.

Тоді було розпочато службове розслідування, розповіли LIGA.net у пресслужбі Західного територіального управління НГУ.

"Офіцер застосував силу до підлеглого після того, як солдат зробив йому зауваження за ненормативну лексику", – з'ясувало слідство.

Після завершення розслідування, у травні було скеровано обвинувальний акт до суду.

Офіцера було визнано винним у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану.

Суд призначив йому 1,5 року тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.

Таке рішення суд ухвалив, зважаючи на "щире каяття" обвинуваченого та те, що його притягнуто до відповідальності вперше, пише ДБР.

На початку березня ДБР розпочало розслідування інциденту, який стався у навчальному центрі військової частини на Житомирщині, коли офіцер побив солдата.

У липні на Рівненщині затримали керівників обласного та районного військкоматів, один з яких нібито побив підлеглого військовослужбовця та знущався з нього.

У серпні ДБР повідомило про підозру військкому одного з райвідділків Полтавщини: його звинувачують у жорстокому побитті свого підлеглого.

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