Офіцер, який побив солдата, отримав півтора року дисбату
За матеріалами Держбюро розслідувань, Івано-Франківський міський суд виніс вирок офіцеру, який побив солдата строкової служби: 1,5 року тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців. Це сталося через "щире каяття" підсудного та те, що це його перше притягнення до відповідальності, повідомляє ДБР.
У середині квітня мережею стало ширитись відео, на якому офіцер нецензурно лається та завдає тілесних ушкоджень військовослужбовцю, пише відомство.
18 квітня у мережі з'явилось відео побиття офіцером Національної гвардії солдата-строковика в одній з військових частин в Івано-Франківській області.
Тоді було розпочато службове розслідування, розповіли LIGA.net у пресслужбі Західного територіального управління НГУ.
"Офіцер застосував силу до підлеглого після того, як солдат зробив йому зауваження за ненормативну лексику", – з'ясувало слідство.
Після завершення розслідування, у травні було скеровано обвинувальний акт до суду.
Офіцера було визнано винним у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану.
Суд призначив йому 1,5 року тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.
Таке рішення суд ухвалив, зважаючи на "щире каяття" обвинуваченого та те, що його притягнуто до відповідальності вперше, пише ДБР.
- На початку березня ДБР розпочало розслідування інциденту, який стався у навчальному центрі військової частини на Житомирщині, коли офіцер побив солдата.
- У липні на Рівненщині затримали керівників обласного та районного військкоматів, один з яких нібито побив підлеглого військовослужбовця та знущався з нього.
- У серпні ДБР повідомило про підозру військкому одного з райвідділків Полтавщини: його звинувачують у жорстокому побитті свого підлеглого.
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