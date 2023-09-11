Избивший солдата офицер получил полтора года дисбата
По материалам Госбюро расследований, Ивано-Франковский городской суд вынес приговор офицеру, избившему солдата срочной службы: 1,5 года содержания в дисциплинарном батальоне военнослужащих. Это произошло по причине "искреннего раскаяния" подсудимого и потому, что это его первое привлечение к ответственности, сообщает ГБР.
В середине апреля сетью стало распространяться видео, на котором офицер нецензурно ругается и наносит телесные повреждения военнослужащему, пишет ведомство.
18 апреля в сети появилось видео избиение офицером Национальной гвардии солдата-срочника в одной из воинских частей в Ивано-Франковской области.
Тогда было начато служебное расследование, рассказали LIGA.net в пресс-службе Западного территориального управления НГУ.
"Офицер применил силу к подчиненному после того, как солдат сделал ему замечания по ненормативной лексике", – выяснило следствие.
После завершения расследования в мае был направлен обвинительный акт в суд.
Офицер был признан виновным в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения.
Суд назначил ему 1,5 года содержания в дисциплинарном батальоне военнослужащих.
Такое решение суд принял, учитывая "искреннее раскаяние" обвиняемого и то, что он привлекался к ответственности впервые, пишет ГБР.
- В начале марта ГБР начало расследование инцидента, произошедшего в учебном центре воинской части в Житомирской области, когда офицер избил солдата.
- В июле в Ровенской области задержали руководителей областного и районного военкоматов, один из которых якобы избил подчиненного военнослужащего и издевался над ним.
- В августе ГБР сообщило о подозрении военному одному из райотделов Полтавщины: его обвиняют в жестоком избиении своего подчиненного.
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