Кадиров пропонує полонених ЗСУ в обмін на його коней і зняття санкцій. Буданов відреагував

Начальник ГУР вважає "пропозицію" Кадирова "досить дивною", адже вона була зроблена для медіа, хоча той знає, куди звертатись із подібних питань

Кирило Буданов (Фото - LIGA.net)

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував в ефірі телемарафону "пропозицію" гауляйтера Чечні Рамзана Кадирова звільнити 20 українських військовополонених, якщо із членів його родини знімуть західні санкції. Буданов здивувався такій заяві для медіа, адже, за його словами, Кадиров знає, до кого звертатись із подібних питань.

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"Я взагалі досить дивно сприймаю заяви, які з’являються через медіа. Якщо людина хоче щось вирішити, він знає, як і на кого треба вийти. Якщо не знає – йому підкажуть. Але, повірте мені, він знає. А пропагувати через медіа третім країнам "зніміть санкції з моєї родини і віддайте мені моїх коней", які, до речі, знаходяться в іншій державі, – це трошки дивно", – вважає Буданов.

З відповідною "пропозицією" перед камерами російських пропагандистів Кадиров виступив 5 січня, заявивши: "Я воював, я воюватиму проти керівництва Америки, західних європейських країн, поки вони не будуть змінювати свою позицію щодо нашої держави, мусульман всього світу. Проти мене впровадьте все, що бажаєте, але сім'ю, матір не чіпайте. Якщо їм важливі життя цих людей… то нехай поміняють на санкції своїх солдатів".

Перед цією промовою на камеру було також показано відео, на якому нібито українські військовополонені просять зняти "абсурдні" санкції з неповнолітніх родичів Кадирова, його коней і літаків.

У вересні 2022-го США ввели санкції проти Рамзана Кадирова та його родини, а також низки громадян України.

У грудні санкційні списки ЄС поповнили дві доньки та двоюрідна сестра Кадирова.

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