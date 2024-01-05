Кадыров предложил пленных ВСУ в обмен на его коней и снятие санкций. Буданов отреагировал

Глава ГУР считает "предложение" Кадырова "достаточно странным", так как оно было сделано для медиа, хотя тот знает, куда обращаться с такими вопросами

Кирилл Буданов (Фото - LIGA.net)

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов прокомментировал в эфире телемарафона "предложение" гауляйтера Чечни Рамзана Кадырова освободить 20 украинских военнопленных, если с членов его семьи снимут западные санкции. Буданов удивился такому заявлению для медиа, так как, по его словам, Кадыров знает, к кому обращаться с подобными вопросами.

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"Я вообще довольно странно воспринимаю заявления, появляющиеся через медиа. Если человек хочет что-то решить, он знает, как и на кого нужно выйти. Если не знает – ему подскажут. Но, поверьте мне, он знает. А пропагандировать через медиа третьим странам "снимите санкции с моей семьи и отдайте мне моих лошадей", которые, кстати, находятся в другом государстве – это немного странно", – считает Буданов.

С соответствующим "предложением" перед камерами российских пропагандистов Кадыров выступил 5 января, заявив: "Я воевал, я буду воевать против руководства Америки, западных европейских стран, пока они не будут менять свою позицию по отношению к нашему государству, мусульманам всего мира. Против меня введите все, что хотите, но семью, мать не трогайте. Если им важны жизни этих людей… то пусть поменяют на санкции своих солдат".

Перед этой речью на камеру было показано видео, на котором якобы украинские военнопленные просят снять "абсурдные" санкции с несовершеннолетних родственников Кадырова, его лошадей и самолетов.

В сентябре 2022 года США ввели санкции против Рамзана Кадырова и его семьи, а также ряда граждан Украины.

В декабре санкционные списки ЕС пополнили две дочери и двоюродная сестра Кадырова.

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