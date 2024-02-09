Кім Чен Ин﻿ (Фото: EPA)

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що "має законне право знищити Південну Корею". Про це він заявив під час візиту до Міністерства оборони на святкування річниці заснування армії, цитує його видання Bloomberg.

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Він заявив, що "маріонетки" Південної Кореї відкинули зусилля Пхеньяна щодо співпраці й "прагнуть поглинути свого сусіда". Тому, за його словами, було правильно назвати Південну Корею "головним ворогом" і, виходячи з цієї законності, "вона може бути атакована і знищена в будь-який час".

Раніше північнокорейське пропагандистське видання KCNA повідомило, що парламент Північної Кореї скасував закони про економічну співпрацю з Південною Кореєю.

Від початку року режим КНДР посилив кампанію тиску на Південну Корею, провівши випробування крилатих ракет, погрозливі висловлювання на адресу Сеула та знесення пам'ятника в Пхеньяні, що символізував надії на об'єднання.

У січні газета The New York Times з посиланням на неназваних американських чиновників написала, що диктатор КНДР може влаштувати "смертоносну військову акцію" проти Південної Кореї в найближчі місяці.

Раніше Кім заявив, що необхідно змінити конституцію країни, щоб можна було вписати туди Південну Корею як "ворожу країну №1", а також ліквідувати всі відомства та установи, які відповідають за діалог із Сеулом.

Протягом 5 та 6 січня 2024 року КНДР випустила у бік Південної Кореї близько 300 артилерійських снарядів. У Сеулі назвали це провокацією та закликали Пхеньян припинити подібні дії.

10 січня Кім відвідав головні військові заводи країни, де зробив кілька заяв у бік Південної Кореї. Зокрема, він назвав її "головним ворогом" і пригрозив "перетворити на попіл".

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