По данным Bloomberg, северокорейский диктатор заявил, что "марионетки" Южной Кореи отвергли усилия Пхеньяна по сотрудничеству

Ким Чен Ын﻿ (Фото: EPA)

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил, что "имеет законное право уничтожить Южную Корею". Об этом он заявил во время визита в Министерство обороны на празднование годовщины основания армии, цитирует его издание Bloomberg.

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Он заявил, что "марионетки" Южной Кореи отвергли усилия Пхеньяна по сотрудничеству и "стремятся поглотить своего соседа". Поэтому, по его словам, было правильно назвать Южную Корею "главным врагом" и, исходя из этой законности, "она может быть атакована и уничтожена в любое время".

Ранее северокорейское пропагандистское издание KCNA сообщило, что парламент Северной Кореи упразднил законы об экономическом сотрудничестве с Южной Кореей.

С начала года режим КНДР усилил кампанию давления на Южную Корею, проведя испытания крылатых ракет, угрожающие высказывания в адрес Сеула и снос памятника в Пхеньяне, который символизировал надежды на объединение.

В январе газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников написала, что диктатор КНДР может устроить "смертоносную военную акцию" против Южной Кореи в ближайшие месяцы.

Ранее Ким заявил, что необходимо изменить конституцию страны, чтобы можно было вписать туда Южную Корею как "враждебную страну №1", а также ликвидировать все ведомства и учреждения, отвечающие за диалог с Сеулом.

В течение 5 и 6 января 2024 года КНДР выпустила в сторону Южной Кореи около 300 артиллерийских снарядов. В Сеуле назвали это провокацией и призвали Пхеньян прекратить подобные действия.

10 января Ким посетил главные военные заводы страны, где сделал несколько заявлений в сторону Южной Кореи. В частности, он назвал ее "главным врагом" и пригрозил "превратить в пепел".

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