Ким Чен Ын заявил, что "имеет законное право уничтожить Южную Корею"
Северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил, что "имеет законное право уничтожить Южную Корею". Об этом он заявил во время визита в Министерство обороны на празднование годовщины основания армии, цитирует его издание Bloomberg.
Он заявил, что "марионетки" Южной Кореи отвергли усилия Пхеньяна по сотрудничеству и "стремятся поглотить своего соседа". Поэтому, по его словам, было правильно назвать Южную Корею "главным врагом" и, исходя из этой законности, "она может быть атакована и уничтожена в любое время".
Ранее северокорейское пропагандистское издание KCNA сообщило, что парламент Северной Кореи упразднил законы об экономическом сотрудничестве с Южной Кореей.
С начала года режим КНДР усилил кампанию давления на Южную Корею, проведя испытания крылатых ракет, угрожающие высказывания в адрес Сеула и снос памятника в Пхеньяне, который символизировал надежды на объединение.
В январе газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников написала, что диктатор КНДР может устроить "смертоносную военную акцию" против Южной Кореи в ближайшие месяцы.
- Ранее Ким заявил, что необходимо изменить конституцию страны, чтобы можно было вписать туда Южную Корею как "враждебную страну №1", а также ликвидировать все ведомства и учреждения, отвечающие за диалог с Сеулом.
- В течение 5 и 6 января 2024 года КНДР выпустила в сторону Южной Кореи около 300 артиллерийских снарядов. В Сеуле назвали это провокацией и призвали Пхеньян прекратить подобные действия.
- 10 января Ким посетил главные военные заводы страны, где сделал несколько заявлений в сторону Южной Кореи. В частности, он назвал ее "главным врагом" и пригрозил "превратить в пепел".
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