Кіровоградська область. Під наліт "шахедів" потрапили промислові об'єкти та житлові будинки: фото

Райкович заявив, що інформації про постраждалих не надходило

Наслідки удару по Кіровоградській області (Фото: Кіровоградська ОВА)

Російські окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по Олександрійському району Кіровоградської області в ніч проти 18 березня. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

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За його словами, внаслідок нальоту пошкоджено приватні промислові об'єкти.

Також постраждали житлові будинки довкола, вибухова хвиля вибила вікна, уламки побили дахи.

Інформації щодо постраждалих немає.

Раніше військові повідомили, що росіяни атакували Україну 22 ударними безпілотниками, силам протиповітряної оборони вдалося збити 17 із них.

У Кривому Розі Дніпропетровської області увечері 12 березня пролунав вибух. Внаслідок ворожої ракетної атаки сталася пожежа у багатоповерхівці. Згодом стало відомо, що у місті загорілися два будинки – п'яти- та дев'ятиповерхівка. Увечері повідомили про 38 поранених, серед них десятеро дітей.

15 березня російські окупанти вдарили ракетами С-300 по селищу Золочів Харківської області, знищено приміщення гуртожитку та швидкі.

З вечора 17 березня лунали вибухи у Дніпропетровській, Полтавській та Хмельницькій областях.

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