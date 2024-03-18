Кировоградская область. Под налет "шахедов" попали промышленные объекты и жилые дома: фото

Райкович заявил, что информации о пострадавших не поступало

Последствия удара по Кировоградской области (Фото: Кировоградская ОВА)

Российские оккупанты ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по Александрийскому району Кировоградской области в ночь на 18 марта. Об этом сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович.

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По его словам, в результате налета повреждены частные промышленные объекты.

Также пострадали жилые дома вокруг, взрывная волна выбила окна, обломки побили крыши.

Информации о пострадавших нет.

Ранее военные сообщили, что россияне атаковали Украину 22 ударными беспилотниками, силам противовоздушной обороны удалось сбить 17 из них.

В Кривом Роге Днепропетровской области вечером 12 марта раздался взрыв. В результате вражеской ракетной атаки произошел пожар в многоэтажке. Впоследствии стало известно, что в городе загорелись два дома – пяти- и девятиэтажка. Вечером сообщили о 38 раненых, среди них десять детей.

15 марта российские оккупанты ударили ракетами С-300 по поселку Золочев Харьковской области, уничтожены помещения общежития и скорые.

С вечера 17 марта раздавались взрывы в Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областях.

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