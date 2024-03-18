Кировоградская область. Под налет "шахедов" попали промышленные объекты и жилые дома: фото
Российские оккупанты ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по Александрийскому району Кировоградской области в ночь на 18 марта. Об этом сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович.
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По его словам, в результате налета повреждены частные промышленные объекты.
Также пострадали жилые дома вокруг, взрывная волна выбила окна, обломки побили крыши.
Информации о пострадавших нет.
Ранее военные сообщили, что россияне атаковали Украину 22 ударными беспилотниками, силам противовоздушной обороны удалось сбить 17 из них.
- В Кривом Роге Днепропетровской области вечером 12 марта раздался взрыв. В результате вражеской ракетной атаки произошел пожар в многоэтажке. Впоследствии стало известно, что в городе загорелись два дома – пяти- и девятиэтажка. Вечером сообщили о 38 раненых, среди них десять детей.
- 15 марта российские оккупанты ударили ракетами С-300 по поселку Золочев Харьковской области, уничтожены помещения общежития и скорые.
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