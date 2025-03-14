КМІС: Серед гарантій безпеки найбільше українців "за" посилення Збройних Сил України

Найбільш схвально сприймається не членство в НАТО, а посилене озброєння України, з'ясував КМІС

Український військовий (Фото: Володимир Зеленський)

Серед можливих варіантів гарантій безпеки найбільше українців підтримують посилену збройну підтримку України. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

КМІС запропонував п’ять ключових компонентів "пакетів" домовленостей: гарантії безпеки, вступ до Євросоюзу, контроль над територіями, мовна політика та суверенітет України.

Для кожного з п’яти вимірів було запропоновано від двох до чотирьох варіантів. Респондентам випадковим чином пропонували один варіант для кожного виміру, формуючи таким чином можливий пакет мирних домовленостей. Потім вони оцінювали, чи цей варіант є прийнятним, чи категорично неприйнятним.

Якщо "пакет" передбачає відмову від НАТО без додаткової військової допомоги, думки розділяються порівну: 44% можуть прийняти, 44% категорично проти. Однак навіть ці 44% схиляються до згоди лише через інші позитивні пункти, як-от членство в ЄС чи повернення територій.

Підтримка зростає, якщо "пакет" містить гарантії безпеки. Найбільш схвально сприймається не членство в НАТО, а посилене озброєння України. Якщо вступ до НАТО відкладається на 10–20 років, але країна отримує ППО, літаки, танки тощо, ідею підтримують 54%, проти — 35%. Членство в НАТО схвалюють 49% (проти 38%), введення миротворців — 47% (проти 43%).

Інфографіка: КМІС

Членство в ЄС як частину угоди підтримують 55%, проти — 34%.

Повернення територій значно підвищує привабливість пакета:

→ якщо Росія зберігає всі окуповані землі, погоджуються 38%, проти — 51%;

→ повернення півдня збільшує підтримку до 50% (проти 38%);

→ повернення всіх територій, включно з Донбасом і Кримом, схвалюють 57% (проти 30%).

Надання російській мові державного статусу знижує підтримку (41% за, 48% проти). Якщо ж українська залишається єдиною державною, пакет підтримують 55% (проти 32%).

Найбільше значення має збереження суверенітету. Якщо Україна мусить узгоджувати усі важливі рішення з Росією, погоджуються 37%, проти — 50%. Якщо ж країна самостійно ухвалює всі рішення, підтримка зростає до 59% (проти 30%).