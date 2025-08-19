"Коаліція охочих" проведе віртуальну зустріч після переговорів у Вашингтоні

Головуватимуть на зустрічі 19 серпня Еммануель Макрон та Кір Стармер

Переговори у США (Фото: ОП)

У вівторок, 19 серпня, відбудеться віртуальна зустріч "коаліції охочих", на якій обговорять підсумки перемовин у Вашингтоні. Про це повідомив телеканал CNN.

Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер будуть співголовами віртуального засідання.

Як повідомив Єлисейський палац, зустріч коаліції стане "продовженням учорашньої зустрічі у Вашингтоні та продовженням роботи над питанням гарантій безпеки для України".

Крім цього, Макрон та інші лідери Європейського Союзу пізніше візьмуть участь у відеоконференції, організованій головою Європейської ради Антоніу Коштою.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив, що візьме участь в обох зустрічах.

Засідання "коаліції охочих" відбудеться о 12:15 за центральноєвропейським часом (14:15 за Києвом). А відеоконференція Євроради – о 13:00 за центральноєвропейським часом (15:00 за Києвом).

18 серпня Трамп зустрівся з Зеленським та лідерами Європи у Білому домі. Про цю й інші події читайте у хроніці LIGA.net про перебіг перемовин.

про перебіг перемовин. 19 серпня Зеленський заявив, що цього дня продовжиться координація на рівні лідерів.