"Коалиция желающих" проведет виртуальную встречу после переговоров в Вашингтоне

Председательствовать на встрече 19 августа будут Эммануэль Макрон и Кир Стармер

Переговоры в США (Фото: ОП)

Во вторник, 19 августа, состоится виртуальная встреча "коалиции желающих", на которой обсудят итоги переговоров в Вашингтоне. Об этом сообщил телеканал CNN.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер будут сопредседателями виртуального заседания.

Как сообщил Елисейский дворец, встреча коалиции станет "продолжением вчерашней встречи в Вашингтоне и продолжением работы над вопросом гарантий безопасности для Украины".

Кроме этого, Макрон и другие лидеры Европейского Союза позже примут участие в видеоконференции, организованной председателем Европейского совета Антониу Коштой.

Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что примет участие в обеих встречах.

Заседание "коалиции желающих" состоится в 12:15 по центральноевропейскому времени (14:15 по Киеву). А видеоконференция Евросовета – в 13:00 по центральноевропейскому времени (15:00 по Киеву).