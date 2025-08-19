"Коалиция желающих" проведет виртуальную встречу после переговоров в Вашингтоне
Во вторник, 19 августа, состоится виртуальная встреча "коалиции желающих", на которой обсудят итоги переговоров в Вашингтоне. Об этом сообщил телеканал CNN.
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер будут сопредседателями виртуального заседания.
Как сообщил Елисейский дворец, встреча коалиции станет "продолжением вчерашней встречи в Вашингтоне и продолжением работы над вопросом гарантий безопасности для Украины".
Кроме этого, Макрон и другие лидеры Европейского Союза позже примут участие в видеоконференции, организованной председателем Европейского совета Антониу Коштой.
Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что примет участие в обеих встречах.
Заседание "коалиции желающих" состоится в 12:15 по центральноевропейскому времени (14:15 по Киеву). А видеоконференция Евросовета – в 13:00 по центральноевропейскому времени (15:00 по Киеву).
