Команда Трампа підписала угоду з адміністрацією Байдена про передання влади – Axios

Як відбувається підготовка до зміни адміністрацій у США

Фото: EPA/Колаж: LIGA.net

Перехідна команда Дональда Трампа, обраного президента США, підписала угоду з адміністрацією Джо Байдена щодо передання влади. Про це пише Axios.

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Як зазначає видання, процес переходу має на меті полегшити передання контролю. Але команда Трампа прострочила крайні терміни 1 вересня та 1 жовтня, щоб підписати звичайні угоди з Адміністрацією загальних служб і Білим домом.

Угода також передбачає, що команда Трампа не використовуватиме урядові будівлі чи технології, надані Адміністрацією загальних служб, що, ймовірно, викличе занепокоєння щодо безпеки з огляду на нещодавні спроби злому принаймні однієї президентської кампанії, додає Axios.

Також зазначається, що положення, окреслені перехідною командою Трампа, значною мірою суперечать протоколу та деяким усталеним процедурам, які використовувалися десятиліттями під час передання влади.

Президент і генеральний директор Partnership for Public Service, який контролює Центр президентських змін Макс Штієр зазначив, що підписання знаменує собою "позитивний крок до ефективного передання влади".

"Ця угода відкриває прямий доступ до інформації від федеральних відомств, що є життєво важливим для нової адміністрації, щоб бути готовою керувати у перший день, і має вирішальне значення для успіху переходу", – додав Штієр.

ДОВІДКА Меморандум про передання влади між адміністраціями президента США передбачає планування, координацію та співпрацю між командами чинного президента й обраного, щоб забезпечити плавний перехід влади. Основні аспекти містять передання даних, призначення посадовців і доступ до ресурсів для нової адміністрації.



Цей процес гарантує безперервність роботи уряду під час зміни адміністрації. Формально він розпочинається після виборів, коли встановлено переможця, і триває до інавгурації нового президента. Чинна адміністрація надає новій команді доступ до офісів, документації, ресурсів і брифінгів, включно з розвідданими. Це допомагає новому президенту швидко адаптуватися до роботи, особливо в кризових умовах. Меморандум про передання влади між адміністраціями президента США передбачає планування, координацію та співпрацю між командами чинного президента й обраного, щоб забезпечити плавний перехід влади. Основні аспекти містять передання даних, призначення посадовців і доступ до ресурсів для нової адміністрації.Цей процес гарантує безперервність роботи уряду під час зміни адміністрації. Формально він розпочинається після виборів, коли встановлено переможця, і триває до інавгурації нового президента. Чинна адміністрація надає новій команді доступ до офісів, документації, ресурсів і брифінгів, включно з розвідданими. Це допомагає новому президенту швидко адаптуватися до роботи, особливо в кризових умовах.

6 листопада 2024 року Трамп оголосив про перемогу на виборах президента США. Він пообіцяв, що новий термін буде "справжньою золотою епохою" для країни.

Того самого дня його привітали з перемогою Байден і Гарріс. Згодом Гарріс у зверненні до виборців визнала поразку.

7 листопада Байден у зверненні до нації пообіцяв мирне передання влади Трампу.