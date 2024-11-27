Команда Трампа подписала соглашение с администрацией Байдена о передаче власти – Axios

Как происходит подготовка к смене администраций в США

Фото: EPA/Коллаж: LIGA.net

Переходная команда Дональда Трампа, избранного президента США, подписала соглашение с администрацией Джо Байдена о передаче власти. Об этом пишет Axios.

Как отмечает издание, цель процесс перехода — облегчить передачу контроля. Но команда Трампа просрочила последние сроки 1 сентября и 1 октября, чтобы подписать обычные соглашения с Администрацией общих служб и Белым домом.

Соглашение также предусматривает, что команда Трампа не будет использовать правительственные здания или технологии, предоставленные Администрацией общих служб, что, вероятно, вызовет беспокойство касательно безопасности ввиду недавних попыток взлома по крайней мере одной президентской кампании, добавляет Axios.

Также отмечается, что положения, очерченные переходной командой Трампа, в значительной степени противоречат протоколу и некоторым устоявшимся процедурам, которые использовались десятилетиями во время передачи власти.

Президент и генеральный директор Partnership for Public Service, который контролирует Центр президентских изменений Макс Штиер отметил, что подписание знаменует собой "положительный шаг к эффективной передаче власти".

"Это соглашение открывает прямой доступ к информации от федеральных ведомств, что жизненно важно для новой администрации, чтобы быть готовой управлять в первый день, и имеет решающее значение для успеха перехода", – добавил Штиер.

СПРАВКА Меморандум о передаче власти между администрациями президента США предусматривает планирование, координацию и сотрудничество между командами действующего президента и избранного для обеспечения плавного перехода власти. Основные аспекты включают передачу данных, назначение должностных лиц и доступ к ресурсам новой администрации.



Этот процесс гарантирует непрерывность работы правительства при смене администрации. Формально он начинается после выборов, когда установлен победитель, и продолжается до инаугурации нового президента. Действующая администрация предоставляет новой команде доступ к офисам, документации, ресурсам и брифингам, включая разведданные. Это помогает новому президенту быстро адаптироваться к работе, особенно в условиях кризиса. Меморандум о передаче власти между администрациями президента США предусматривает планирование, координацию и сотрудничество между командами действующего президента и избранного для обеспечения плавного перехода власти. Основные аспекты включают передачу данных, назначение должностных лиц и доступ к ресурсам новой администрации.Этот процесс гарантирует непрерывность работы правительства при смене администрации. Формально он начинается после выборов, когда установлен победитель, и продолжается до инаугурации нового президента. Действующая администрация предоставляет новой команде доступ к офисам, документации, ресурсам и брифингам, включая разведданные. Это помогает новому президенту быстро адаптироваться к работе, особенно в условиях кризиса.