Комісар африканського ЕКОВАС вкинув роспропаганду про "геноцид на Донбасі". МЗС обурене

У відомстві заявили, що такі звинувачення "бездумно тиражують російську пропаганду, яка не має нічого спільного з дійсністю"

Абдуль Фатау Мусах (Фото: Російське пропагандистське медіа ТАСС)

Комісар з політичних питань, миру та безпеки Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС) Абдуль Фатау Мусах на полях міністерської конференції Форуму партнерства Росія-Африка у Сочі 9-10 листопада заявив, що "дії України на Донбасі з викорінення російської мови та культури стали проявом геноциду". Міністерство закордонних справ заявило, що "глибоко обурене" цим.

"Дії України на Донбасі почалися у 2014 році. Ми знаємо, що там зараз відбувається. Це наслідки кроків, націлених на руйнування культури та історії народу, який там проживає, якому навіть не давали говорити своєю мовою. Що це, якщо не геноцид? Тому Росія виступила проти такої агресії", – сказав Мусах.

В українському дипломатичному відомстві наголосили, що безпідставні, образливі звинувачення на адресу України у "геноциді на Донбасі", "державному тероризмі" та причетності до дестабілізації африканських країн регіону "бездумно тиражують російську пропаганду, яка не має нічого спільного з дійсністю".

Крім того, додали в МЗС, подібні неправдиві та зневажливі заяви лише шкодять автору, оскільки вони не відповідають реальним фактам, які підтверджені резолюціями Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї ООН, а також рішеннями інших міжнародних організацій.

"Україна завжди прагнула розвивати взаємовигідні, партнерські відносини з усіма державами Африки, включно з членами ЕКОВАС, на засадах рівності, взаємної поваги та невтручання у внутрішні справи країн", – йдеться у повідомленні.

У березні цього року ЕКОВАС акредитував посла України, крім того, було відкрито нові посольства в кількох країнах-членах організації, нагадали у відомстві. Україна також надала гуманітарну допомогу через ООН для підтримки продовольчої безпеки в одній з країн ЕКОВАС і активно брала участь у миротворчих операціях в Західній Африці.