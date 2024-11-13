Комиссар африканского ЭКОВАС вкинул роспропаганду о "геноциде на Донбассе". МИД возмущен

В ведомстве заявили, что такие обвинения "бездумно тиражируют российскую пропаганду, не имеющую ничего общего с действительностью"

Абдуль Фатау Мусах (Фото: Российское пропагандистское медиа ТАСС)

Комиссар по политическим вопросам, миру и безопасности Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Абдуль Фатау Мусах на полях министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Сочи 9-10 ноября заявил, что "действия Украины на Донбассе по искоренению русского языка и культуры стали проявлением геноцида". Министерство иностранных дел заявило, что "глубоко возмущено" этим заявлением.

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"Действия Украины на Донбассе начались в 2014 году. Мы знаем, что там сейчас происходит. Это последствия шагов, нацеленных на разрушение культуры и истории проживающего там народа, которому даже не давали говорить на своем языке. Что это, если не геноцид? Поэтому Россия выступила против такой агрессии", – сказал Мусах.

В украинском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что безосновательные, оскорбительные обвинения в адрес Украины в "геноциде на Донбассе", "государственном терроризме" и причастности к дестабилизации африканских стран региона "бездумно тиражируют российскую пропаганду, не имеющую ничего общего с действительностью".

Кроме того, добавили в МИД, подобные ложные и оскорбительные заявления лишь вредят автору, поскольку они не отвечают реальным фактам, подтвержденным резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, а также решениями других международных организаций.

"Украина всегда стремилась развивать взаимовыгодные, партнерские отношения со всеми государствами Африки, включая членов ЭКОВАС, на основе равенства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела стран", – говорится в сообщении.

В марте этого года ЭКОВАС аккредитовал посла Украины, а также открыты новые посольства в нескольких странах-членах организации, напомнили в ведомстве. Украина также предоставила гуманитарную помощь через ООН для поддержки продовольственной безопасности в одной из стран ЭКОВАС и активно участвовала в миротворческих операциях в Западной Африке.