Конгрес США знайшов процедурний шлях для компромісу щодо допомоги Україні – прем'єрка Латвії

Евіка Сіліня (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що у Конгресі США знайшли "якийсь процедурний шлях" для схвалення продовження допомоги Україні. Про це вона повідомила в інтерв'ю Bloomberg.

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За її словами, після візиту до Вашингтона вона стала оптимістичнішою щодо перспектив подальшої підтримки України від США.

Вона зазначила, що конгресмени від демократів та республіканців сказали їй, що пропозиції щодо фінансування Києва, швидше за все, будуть винесені на голосування у Палаті представників.

"Я налаштована оптимістичніше, тому що розмовляла з деякими конгресменами, які кажуть, що знайшли якийсь процедурний шлях, як вони можуть досягти результату і знайти якийсь компроміс", — сказала Сіліня.

Глава латвійського уряду також заявила, що підтримує використання заморожених активів Росії для підтримки України, а також використання єврооблігацій для доставлення більшої кількості зброї в Україну.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що розраховує схвалити законопроєкт про продовження допомоги Україні голосами меншості Демократичної партії.

14 лютого президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт щодо допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню.

26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому зробити "все можливе" для продовження допомоги Україні.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитись про допомогу Україні.

12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.

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