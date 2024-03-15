Конгресс США нашел процедурный путь для компромисса насчет помощи Украине — премьер Латвии

Силиня заявила, что настроена оптимистично после переговоров с некоторыми конгрессменами

Эвика Силиня (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что в Конгрессе США нашли "какой-то процедурный путь" для одобрения продолжения помощи Украине. Об этом она сообщила в интервью Bloomberg.

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По ее словам, после визита в Вашингтон она стала более оптимистичной насчет перспектив дальнейшей поддержки Украины от США.

Она отметила, что конгрессмены от демократов и республиканцев сказали ей, что предложения по финансированию Киева, скорее всего, будут вынесены на голосование в Палате представителей.

"Я настроена более оптимистично, потому что разговаривала с некоторыми конгрессменами, которые говорят, что нашли какой-то процедурный путь, как они могут достичь результата и найти какой-то компромисс", — сказала Силиня.

Глава латвийского правительства также заявила, что поддерживает использование замороженных активов России для поддержки Украины, а также использование еврооблигаций для доставки большего количества оружия в Украину.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что рассчитывает одобрить законопроект о продлении помощи Украине голосами меньшинства Демократической партии.

14 февраля президент США Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

26 февраля президент Зеленский заявил, что Джонсон обещал ему сделать "все возможное" для продления помощи Украине.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.

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