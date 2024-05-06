Конгресмен Джеффріс: Якщо Україна впаде, США, ймовірно, доведеться втрутитися у конфлікт

Лідера демократичної меншості у Палаті представників допускає, що США можуть ввести свої війська в Україну, якщо та "впаде"

Гакім Джеффріс (Фото: ЕРА)

Якщо Україна впаде, США, ймовірно, доведеться втрутитися у конфлікт "не тільки з американськими грошима, але й з військовими". Про це заявив в інтерв'ю CBS News лідер демократичної меншості у Палаті представників Гакім Джеффріс.

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"Ми не можемо дозволити Україні впасти, тому що якщо це станеться, то існує значна ймовірність того, що Америці доведеться втрутитися в конфлікт — не просто з нашими грошима, але й з нашими військовослужбовцями", – висловився він.

Конгресмен переконаний, що США повинні надалі підтримувати Україну, щоб запобігти масштабуванню російської агресії.

Він нагадав, що спочатку Росія вторглася у Грузію, потім окупувала український Крим.

"Чи повинні ми вірити, що перед обличчям такого роду послідовної агресії, що якщо ми дозволимо Володимиру Путіну досягти успіху в Україні, він зупиниться лише в Україні? Звичайно, що ні", – заявив Джеффріс.

З кінця лютого 2024 року президент Франції Макрон несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить спрямувати солдатів в Україну. Пізніше він пояснив, що його слова мають дати Європі новий імпульс для прискорення допомоги Україні.

Більшість країн Європи відкидають можливість, що їхні війська дійсно зайдуть в Україну, але, наприклад, Польща теж почала говорити, що не розкриватиме карти, торкаючись питання можливого відправлення військ в Україну.

Президент Володимир Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні Володимира Путіна.

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