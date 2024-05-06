Конгрессмен Джеффрис: Если Украина падет, США, вероятно, придется вмешаться в конфликт

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей допускает, что США могут ввести свои войска в Украину, если та "падет"

Хаким Джеффрис (Фото: ЕРА)

Если Украина упадет, США, вероятно, придется вмешаться в конфликт "не только с американскими деньгами, но и с военными". Об этом заявил в интервью CBS News лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.

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"Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт – не просто с нашими деньгами, но и с нашими военнослужащими", – сказал он.

Конгрессмен убежден, что США должны в дальнейшем поддерживать Украину, чтобы предотвратить масштабирование российской агрессии.

Он напомнил, что сначала Россия вторглась в Грузию, затем оккупировала Крым.

"Должны ли мы верить, что перед лицом такого рода последовательной агрессии, что если мы позволим Владимиру Путину добиться успеха в Украине, он остановится только в Украине? Конечно, нет", – заявил Джеффрис.

С конца февраля 2024 года президент Франции Макрон неожиданно начал говорить, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине. 14 марта он сказал, что только Россия будет виновата, если Франция таки решит направить солдат в Украину. Позже он объяснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.

Большинство стран Европы исключают возможность, что их войска действительно зайдут в Украину, но, например, Польша тоже начала говорить, что не будет раскрывать карты, затрагивая вопрос возможного отправления войск в Украину.

Президент Владимир Зеленский предполагает, что изменения в риторике Макрона связаны с осознанием лжи Владимира Путина.

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