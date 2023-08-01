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Кремль зараз турбує "другий наступ" не на Київ, а на Москву – Данілов

Этот материал также доступен на русском
01.08.2023, 14:51
Кремль зараз турбує
Олексій Данілов (Фото – пресслужба РНБО)

Для Кремля бажання розпочати "другий наступ на Київ" зараз затьмарюють побоювання "другого наступу на Москву", який стає дедалі ймовірнішим. Про це написав у Twitter секретар РНБО Олексій Данілов.

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"Поточна ситуація для Кремля складається таким чином, що нереалізоване бажання другого наступу на Київ буде затьмарене гострою необхідністю готуватися зустрічати другий похід на Москву", – написав Данілов.

На його думку, ця подія ("другий похід на Москву") може статися незабаром, оскільки в Росії наростають протести "різного кольору незадоволених", і цю "видавлену з тюбика пасту" назад уже не загнати.

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Сергій Бережний
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