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Кремль сейчас заботит "второе наступление" не на Киев, а на Москву – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2023, 14:51
Кремль сейчас заботит
Алексей Данилов (Фото - пресс-служба СНБО)

Для Кремля желание начать "второе наступление на Киев" сейчас затмевают опасения "второго наступления на Москву", которое становится все более вероятным. Об этом написал в Twitter секретарь СНБО Алексей Данилов.    

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"Текущая ситуация для Кремля складывается таким образом, что нереализованное желание второго наступления на Киев будет омрачено острой необходимостью готовиться встречать второй поход на Москву", – написал Данилов.

По его мнению, это событие ("второй поход на Москву") может случиться скоро, поскольку в России нарастают протесты "разного цвета недовольных", и эту "выдавленную из тюбика пасту" обратно уже не загнать.

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Сергей Бережной
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