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В окружении Путина начался конфликт после бунта Пригожина, Кремль стал слабее — Резников

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2023, 07:21
В окружении Путина начался конфликт после бунта Пригожина, Кремль стал слабее — Резников - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в окружении диктатора Владимира Путина начался конфликт после недавнего "мятежа" террористов Вагнера во главе с Евгением Пригожиным. Об этом он сообщил в интервью CNN.

По его словам, в Москве начинается "переходный момент" после неудачного "восстания" боевиков Вагнера. 

"Этот государственный переворот является реальной иллюстрацией того, что режим в Кремле стал слабее. Это означает, что он не так силен, как был годом ранее. Я думаю, мы увидим продолжение этого так называемого конфликта", — сказал Резников.

Он отметил, что бунт Пригожина поставил под сомнение готовность и даже лояльность некоторых подразделений армии России Путину. 

"Я думаю, что между ними начался конфликт", — заявил глава ведомства, в ответ на вопрос, началась ли в окружении Путина борьба за власть. 

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Дмитрий Гриниченко
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