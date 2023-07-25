В окружении Путина начался конфликт после бунта Пригожина, Кремль стал слабее — Резников
Министр обороны Алексей Резников заявил, что в окружении диктатора Владимира Путина начался конфликт после недавнего "мятежа" террористов Вагнера во главе с Евгением Пригожиным. Об этом он сообщил в интервью CNN.
По его словам, в Москве начинается "переходный момент" после неудачного "восстания" боевиков Вагнера.
"Этот государственный переворот является реальной иллюстрацией того, что режим в Кремле стал слабее. Это означает, что он не так силен, как был годом ранее. Я думаю, мы увидим продолжение этого так называемого конфликта", — сказал Резников.
Он отметил, что бунт Пригожина поставил под сомнение готовность и даже лояльность некоторых подразделений армии России Путину.
"Я думаю, что между ними начался конфликт", — заявил глава ведомства, в ответ на вопрос, началась ли в окружении Путина борьба за власть.
- Вечером 23 июня 2023 года главарь Вагнера Пригожин объявил "поход" на Москву. До этого он заявил, что штабы боевиков Вагнера якобы обстреляли войска РФ. Вечером на следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска.
- Пресс-секретарь Путина сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь. Лукашенко сказал, что террористы Группы Вагнера будут обучать беларускую армию.
- 15 июля пограничники подтвердили, что боевики Группы Вагнера прибыли в Беларусь. Наемники находятся в лагерях в сотнях километров от границы с Украиной. Они будут учить беларуских спецназовцев. По данным ГУР, прибыло 500-700 человек, и задачей части из них будет "нервирование" соседней Польши.
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