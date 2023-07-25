В окружении Путина начался конфликт после бунта Пригожина, Кремль стал слабее — Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в окружении диктатора Владимира Путина начался конфликт после недавнего "мятежа" террористов Вагнера во главе с Евгением Пригожиным. Об этом он сообщил в интервью CNN.

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По его словам, в Москве начинается "переходный момент" после неудачного "восстания" боевиков Вагнера.

"Этот государственный переворот является реальной иллюстрацией того, что режим в Кремле стал слабее. Это означает, что он не так силен, как был годом ранее. Я думаю, мы увидим продолжение этого так называемого конфликта", — сказал Резников.

Он отметил, что бунт Пригожина поставил под сомнение готовность и даже лояльность некоторых подразделений армии России Путину.

"Я думаю, что между ними начался конфликт", — заявил глава ведомства, в ответ на вопрос, началась ли в окружении Путина борьба за власть.

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