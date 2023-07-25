В оточенні Путіна почався конфлікт після бунту Пригожина, Кремль став слабшим — Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в оточенні диктатора Володимира Путіна почався конфлікт після нещодавнього "заколоту" терористів Вагнера на чолі з Євгенієм Пригожиним. Про це він повідомив в інтерв'ю CNN.
За його словами, у Москві починається "перехідний момент" після невдалого "повстання" бойовиків Вагнера.
"Цей державний переворот є реальною ілюстрацією того, що режим у Кремлі став слабшим. Це означає, що він не такий сильний, як був роком раніше. Я думаю, ми побачимо продовження цього так званого конфлікту", — сказав Резніков.
Він зазначив, що бунт Пригожина поставив під сумнів готовність та навіть лояльність деяких підрозділів армії Росії Путіну.
"Я думаю, що між ними почався конфлікт", — заявив глава відомства, у відповідь на запитання, чи почалася в оточенні Путіна боротьба за владу.
- Увечері 23 червня 2023 року Пригожин оголосив "похід" на Москву. До цього він заявив, що штаби бойовиків Вагнера нібито обстріляли війська РФ. Увечері наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська.
- Прессекретар Путіна повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі. Лукашенко сказав, що терористи Групи Вагнера навчатимуть білоруську армію.
- 15 липня прикордонники підтвердили, що бойовики Групи Вагнера прибули до Білорусі. Найманці перебувають у таборах за сотні кілометрів від кордону з Україною. Вони навчатимуть білоруських спецпризначенців. За даними ГУР, прибуло 500-700 осіб, і завданням частини з них буде "нервування" сусідньої Польщі.
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