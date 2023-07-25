В оточенні Путіна почався конфлікт після бунту Пригожина, Кремль став слабшим — Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в оточенні диктатора Володимира Путіна почався конфлікт після нещодавнього "заколоту" терористів Вагнера на чолі з Євгенієм Пригожиним. Про це він повідомив в інтерв'ю CNN.

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За його словами, у Москві починається "перехідний момент" після невдалого "повстання" бойовиків Вагнера.

"Цей державний переворот є реальною ілюстрацією того, що режим у Кремлі став слабшим. Це означає, що він не такий сильний, як був роком раніше. Я думаю, ми побачимо продовження цього так званого конфлікту", — сказав Резніков.

Він зазначив, що бунт Пригожина поставив під сумнів готовність та навіть лояльність деяких підрозділів армії Росії Путіну.

"Я думаю, що між ними почався конфлікт", — заявив глава відомства, у відповідь на запитання, чи почалася в оточенні Путіна боротьба за владу.

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