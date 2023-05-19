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Кривий Ріг. Росія вночі вдарила по промисловості, є серйозні руйнування та поранені — фото

Этот материал также доступен на русском
19.05.2023, 08:32
Кривий Ріг. Росія вночі вдарила по промисловості, є серйозні руйнування та поранені — фото - Фото
Наслідки удару по Кривому Рогу (Фото: Дніпропетровська ОВА)

Російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу в ніч на 19 травня, є поранені та руйнування. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, ворог вдарив по приватному промисловому підприємству — постраждала 64-річна жінка, її госпіталізували у важкому стані.

Є суттєві руйнування цехів, знищено обладнання, спалахнули одразу кілька будівель, в одній з яких досі гасять пожежу.

Також через атаку росіян почалась пожежа у чотириповерховому адміністративному будинку, її ліквідували, легкі поранення отримав 45-річний чоловік.

Раніше у Київській міській військовій адміністрації заявили, що Росія намагалася атакувати Київ кількома хвилями дронів Shahed-136, ППО збила всі безпілотники ворога.

У Львові також лунали вибухи, російські окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури.

  • 17 травня 2022 року РФ здійснила ракетну атаку на Одесу, у місті було чути вибухи.
  • Вночі проти 18 травня росіяни атакували Київ ракетами. Всі повітряні цілі окупантів знищено, уламки впали в кількох районах.
  • Головком ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Силам оборони вдалось знищити 29 з 30 російських крилатих ракет з вечора 17 травня до ранку 18 травня.

Читайте також: Повітряні сили: Росія атакувала Україну Shahed-136 та "Калібрами". Є дев'ять прильотів

Дмитро Гриниченко
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війнакривий рігДніпропетровська областькритична інфраструктурасергій лисак
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