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Повітряні сили: Росія атакувала Україну Shahed-136 та "Калібрами". Є дев'ять прильотів

Этот материал также доступен на русском
19.05.2023, 08:20
Повітряні сили: Росія атакувала Україну Shahed-136 та
Запуск ракет "Калібр" росіянами (Фото: EPA)

Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 та крилатими ракетами "Калібр" у ніч проти 19 травня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

Військові заявляють, що атака відбувалася з північного та південно-східного напрямку.

Зафіксовано пуски 22 БПЛА Shahed та шести ракет "Калібр" з Чорного моря.

Воїни української протиповітряної оборони знищили три крилаті ракети та 16 ударних безпілотників.

Раніше у Київській міській військовій адміністрації заявили, що Росія намагалася атакувати Київ кількома хвилями дронів Shahed-136, ППО збила всі безпілотники ворога.

У Львові також лунали вибухи, російські окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури.

  • 17 травня 2022 року РФ здійснила ракетну атаку на Одесу, у місті було чути вибухи.
  • Вночі проти 18 травня росіяни атакували Київ ракетами. Всі повітряні цілі окупантів знищено, уламки впали в кількох районах.
  • Головком ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Силам оборони вдалось знищити 29 з 30 російських крилатих ракет з вечора 17 травня до ранку 18 травня.

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Дмитро Гриниченко
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війнаповітряні силиппокалібрShahed-136
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