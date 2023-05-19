Воздушные силы: Россия атаковала Украину Shahed-136 и "Калибрами". Есть девять прилетов
19.05.2023, 08:20
Запуск ракет "Калибр" россиянами (Фото: EPA)
Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 и крылатыми ракетами "Калибр" в ночь на 19 мая. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
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Военные заявляют, что атака происходила с северного и юго-восточного направления.
Зафиксировано пуски 22 БПЛА Shahed и шести ракет "Калибр" из Черного моря.
Воины украинской противовоздушной обороны уничтожили три крылатые ракеты и 16 ударных беспилотников.
Ранее в Киевской городской военной администрации заявили, что Россия пыталась атаковать Киев несколькими волнами дронов Shahed-136, ПВО сбила все беспилотники врага.
Во Львове также звучали взрывы, российские оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры.
- 17 мая 2022 года РФ совершила ракетную атаку на Одессу, в городе были слышны взрывы.
- В ночь на 18 мая россияне атаковали Киев ракетами. Все воздушные цели оккупантов уничтожены, обломки упали в нескольких районах.
- Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Силам обороны удалось уничтожить 29 из 30 российских крылатых ракет с вечера 17 мая до утра 18 мая.
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