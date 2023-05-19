Воздушные силы: Россия атаковала Украину Shahed-136 и "Калибрами". Есть девять прилетов

Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 и крылатыми ракетами "Калибр" в ночь на 19 мая. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что атака происходила с северного и юго-восточного направления.

Зафиксировано пуски 22 БПЛА Shahed и шести ракет "Калибр" из Черного моря.

Воины украинской противовоздушной обороны уничтожили три крылатые ракеты и 16 ударных беспилотников.

Ранее в Киевской городской военной администрации заявили , что Россия пыталась атаковать Киев несколькими волнами дронов Shahed-136, ПВО сбила все беспилотники врага.

Во Львове также звучали взрывы, российские оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры.

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