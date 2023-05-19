Кривой Рог. РФ ночью ударила по промышленности, есть серьезные разрушения и раненые — фото

Российские оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу в ночь на 19 мая, есть раненые и разрушения. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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По его словам, враг ударил по частному промышленному предприятию — пострадала 64-летняя женщина, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Есть существенные разрушения цехов, уничтожено оборудование, загорелись сразу несколько зданий, в одном из которых до сих пор тушат пожар.

Также из-за атаки россиян началось возгорание в четырехэтажном административном здании, его ликвидировали, легкие ранения получил 45-летний мужчина.

Ранее в Киевской городской военной администрации заявили , что Россия пыталась атаковать Киев несколькими волнами дронов Shahed-136, ПВО сбила все беспилотники врага.

Во Львове также звучали взрывы, российские оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры.

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