Кривой Рог. РФ ночью ударила по промышленности, есть серьезные разрушения и раненые — фото
19.05.2023, 08:32
Последствия удара по Кривому Рогу (Фото: Днепропетровская ОВА)
Российские оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу в ночь на 19 мая, есть раненые и разрушения. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, враг ударил по частному промышленному предприятию — пострадала 64-летняя женщина, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
Есть существенные разрушения цехов, уничтожено оборудование, загорелись сразу несколько зданий, в одном из которых до сих пор тушат пожар.
Также из-за атаки россиян началось возгорание в четырехэтажном административном здании, его ликвидировали, легкие ранения получил 45-летний мужчина.
Ранее в Киевской городской военной администрации заявили, что Россия пыталась атаковать Киев несколькими волнами дронов Shahed-136, ПВО сбила все беспилотники врага.
Во Львове также звучали взрывы, российские оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры.
- 17 мая 2022 года РФ совершила ракетную атаку на Одессу, в городе были слышны взрывы.
- В ночь на 18 мая россияне атаковали Киев ракетами. Все воздушные цели оккупантов уничтожены, обломки упали в нескольких районах.
- Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Силам обороны удалось уничтожить 29 из 30 российских крылатых ракет с вечера 17 мая до утра 18 мая.
Читайте также: Воздушные силы: Россия атаковала Украину Shahed-136 и "Калибрами". Есть девять прилетов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии