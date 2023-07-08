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Кривий Ріг. Росія вдарила безпілотниками по сільгосппідприємству, є постраждалий: фото

Этот материал также доступен на русском
08.07.2023, 07:48
Кривий Ріг. Росія вдарила безпілотниками по сільгосппідприємству, є постраждалий: фото - Фото
Наслідки удару по Кривому Рогу (Фото: Дніпропетровська ОВА)

Російські окупанти вдарили безпілотниками по сільськогосподарському підприємству у Кривому Розі. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

За його словами, внаслідок атаки противника постраждав 26-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Почалися одразу дві пожежі, вогонь охопив площу 360 кв. м. Рятувальники його ліквідували.

Знищено кілька складських приміщень, пошкоджено обладнання та машини. Триває обстеження території.

Раніше в ніч проти 7 липня росіяни атакували Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-136, зафіксовано шість прильотів.

Дивіться також: Удар "Калібрами" по Львову: під завалами виявили ще два тіла, з'явилося відео перших хвилин

Дмитро Гриниченко
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