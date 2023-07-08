Кривий Ріг. Росія вдарила безпілотниками по сільгосппідприємству, є постраждалий: фото
08.07.2023, 07:48
Наслідки удару по Кривому Рогу (Фото: Дніпропетровська ОВА)
Російські окупанти вдарили безпілотниками по сільськогосподарському підприємству у Кривому Розі. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За його словами, внаслідок атаки противника постраждав 26-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Почалися одразу дві пожежі, вогонь охопив площу 360 кв. м. Рятувальники його ліквідували.
Знищено кілька складських приміщень, пошкоджено обладнання та машини. Триває обстеження території.
Раніше в ніч проти 7 липня росіяни атакували Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-136, зафіксовано шість прильотів.
- Вночі 6 липня держава-терорист РФ завдала удару крилатими ракетами "Калібр" по багатоповерхівці у Львові.
- Президент Зеленський поділився у соцмережах відео з наслідками цієї ракетної атаки російських окупантів та пообіцяв "відчутну відповідь ворогу".
- Після скарг мешканців міська влада Львова заборонила закривати укриття.
Дивіться також: Удар "Калібрами" по Львову: під завалами виявили ще два тіла, з'явилося відео перших хвилин
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Останні новини
Коментарі