Кривой Рог. Россия ударила беспилотниками по сельхозпредприятию, есть пострадавший: фото

Российские оккупанты ударили беспилотниками по сельскохозяйственному предприятию в Кривом Роге. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации.

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По его словам, в результате атаки противника пострадал 26-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Начались сразу два пожара, огонь охватил площадь в 360 кв. м. Спасатели его ликвидировали.

Уничтожено несколько складских помещений, повреждены оборудование и машины. Идет обследование территории.

Ранее в ночь на 7 июля россияне атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed-136, зафиксировано шесть прилетов.

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