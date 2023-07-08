Кривой Рог. Россия ударила беспилотниками по сельхозпредприятию, есть пострадавший: фото
08.07.2023, 07:48
Последствия удара по Кривому Рогу (Фото: Днепропетровская ОВА)
Российские оккупанты ударили беспилотниками по сельскохозяйственному предприятию в Кривом Роге. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, в результате атаки противника пострадал 26-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Начались сразу два пожара, огонь охватил площадь в 360 кв. м. Спасатели его ликвидировали.
Уничтожено несколько складских помещений, повреждены оборудование и машины. Идет обследование территории.
Ранее в ночь на 7 июля россияне атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed-136, зафиксировано шесть прилетов.
- Ночью 6 июля государство-террорист РФ нанесло удар крылатыми ракетами "Калибр" по многоэтажке во Львове.
- Президент Зеленский поделился в соцсетях видео с последствиями этой ракетной атаки российских оккупантов и пообещал "ощутимый ответ врагу".
- После жалоб жителей городские власти Львова запретили закрывать убежища.
Смотрите также: Удар "Калибрами" по Львову: под завалами обнаружили еще два тела, появилось видео первых минут
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии