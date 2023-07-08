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Кривой Рог. Россия ударила беспилотниками по сельхозпредприятию, есть пострадавший: фото

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2023, 07:48
Кривой Рог. Россия ударила беспилотниками по сельхозпредприятию, есть пострадавший: фото - Фото
Последствия удара по Кривому Рогу (Фото: Днепропетровская ОВА)

Российские оккупанты ударили беспилотниками по сельскохозяйственному предприятию в Кривом Роге. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации.

По его словам, в результате атаки противника пострадал 26-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. 

Начались сразу два пожара, огонь охватил площадь в 360 кв. м. Спасатели его ликвидировали.

Уничтожено несколько складских помещений, повреждены оборудование и машины. Идет обследование территории. 

Ранее в ночь на 7 июля россияне атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed-136, зафиксировано шесть прилетов.

Смотрите также: Удар "Калибрами" по Львову: под завалами обнаружили еще два тела, появилось видео первых минут

Дмитрий Гриниченко
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