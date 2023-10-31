Крим. Росіяни пишуть, що ЗСУ нібито завдали ракетного удару по комплексу С-300 біля Євпаторії

Росіяни пишуть, що Збройні Сили України нібито завдали ракетного удару по комплексу протиповітряної оборони С-300 поблизу тимчасово окупованої Євпаторії. Про це повідомили медіа країни-окупанта із посиланням на власні джерела.

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Повідомляється, що 30 жовтня внаслідок удару по півострову було пошкоджено зенітно-ракетний комплекс С-300.

Атаку нібито було здійснено близько 06:00 в районі селища Молочне Сакського району неподалік Євпаторії – там дислокується комплекс ППО росіян.

Крім цього, стверджується, що ударом знищено дизель-генератор.





30 жовтня росіяни заявили про ракетний удар по полку протиповітряної оборони в Оленівці, внаслідок якого нібито поранено 17 окупантів.

СтратКом ВСУ пізніше підтвердив, що в ніч проти 30 жовтня Сили оборони успішно вразили стратегічний об'єкт системи ППО росіян на західному узбережжі Криму.

11 жовтня експериментальні дрони "морський малюк" атакували носій крилатих ракет корабель "Буян" та великий патрульний корабель "Павел Державин" російського флоту в Чорному морі.

22 вересня в Севастополі ракетами було вражено штаб ЧФ РФ: багато відео.

Президент Зеленський повідомив, що з огляду на нинішні далекобійні можливості Сил оборони Україна поки не має стовідсоткового вогневого контролю над окупованим Кримом, але робота в цьому напрямі триває.

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