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Крим. Росіяни пишуть, що ЗСУ нібито завдали ракетного удару по комплексу С-300 біля Євпаторії

Этот материал также доступен на русском
31.10.2023, 09:34
Крим. Росіяни пишуть, що ЗСУ нібито завдали ракетного удару по комплексу С-300 біля Євпаторії - Фото
Пускові установки С-300 (Фото: ресурс окупантів)

Росіяни пишуть, що Збройні Сили України нібито завдали ракетного удару по комплексу протиповітряної оборони С-300 поблизу тимчасово окупованої Євпаторії. Про це повідомили медіа країни-окупанта із посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що 30 жовтня внаслідок удару по півострову було пошкоджено зенітно-ракетний комплекс С-300.
Атаку нібито було здійснено близько 06:00 в районі селища Молочне Сакського району неподалік Євпаторії – там дислокується комплекс ППО росіян.
Крім цього, стверджується, що ударом знищено дизель-генератор.

30 жовтня росіяни заявили про ракетний удар по полку протиповітряної оборони в Оленівці, внаслідок якого нібито поранено 17 окупантів.

СтратКом ВСУ пізніше підтвердив, що в ніч проти 30 жовтня Сили оборони успішно вразили стратегічний об'єкт системи ППО росіян на західному узбережжі Криму.

  • 11 жовтня експериментальні дрони "морський малюк" атакували носій крилатих ракет корабель "Буян" та великий патрульний корабель "Павел Державин" російського флоту в Чорному морі.
  • 22 вересня в Севастополі ракетами було вражено штаб ЧФ РФ: багато відео.
  • Президент Зеленський повідомив, що з огляду на нинішні далекобійні можливості Сил оборони Україна поки не має стовідсоткового вогневого контролю над окупованим Кримом, але робота в цьому напрямі триває.

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Дмитро Гриниченко
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