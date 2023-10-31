Крим. Росіяни пишуть, що ЗСУ нібито завдали ракетного удару по комплексу С-300 біля Євпаторії
31.10.2023, 09:34
Пускові установки С-300 (Фото: ресурс окупантів)
Росіяни пишуть, що Збройні Сили України нібито завдали ракетного удару по комплексу протиповітряної оборони С-300 поблизу тимчасово окупованої Євпаторії. Про це повідомили медіа країни-окупанта із посиланням на власні джерела.
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Повідомляється, що 30 жовтня внаслідок удару по півострову було пошкоджено зенітно-ракетний комплекс С-300.
Атаку нібито було здійснено близько 06:00 в районі селища Молочне Сакського району неподалік Євпаторії – там дислокується комплекс ППО росіян.
Крім цього, стверджується, що ударом знищено дизель-генератор.
30 жовтня росіяни заявили про ракетний удар по полку протиповітряної оборони в Оленівці, внаслідок якого нібито поранено 17 окупантів.
СтратКом ВСУ пізніше підтвердив, що в ніч проти 30 жовтня Сили оборони успішно вразили стратегічний об'єкт системи ППО росіян на західному узбережжі Криму.
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