Крым. Россияне пишут, что ВСУ якобы нанесли ракетный удар по комплексу С-300 у Евпатории

Россияне пишут, что Вооруженные Силы Украины якобы нанесли ракетный удар по комплексу противовоздушной обороны С-300 вблизи временно оккупированной Евпатории. Об этом сообщили медиа страны-оккупанта со ссылкой на собственные источники.

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Сообщается, что 30 октября в результате удара по полуострову был поврежден зенитно-ракетный комплекс С-300.

Атака якобы была совершена около 06:00 в районе поселка Молочное Сакского района неподалеку от Евпатории — там дислоцируется комплекс ПВО россиян.

Кроме этого, утверждается, что ударом уничтожен дизель-генератор.





30 октября россияне заявили о ракетном ударе по полку противовоздушной обороны в Оленовке, в результате которого якобы ранены 17 оккупантов.

СтратКом ВСУ позднее подтвердил, что в ночь на 30 октября Силы обороны успешно поразили стратегический объект системы ПВО россиян на западном побережье Крыма.

11 октября экспериментальные дроны "морской малыш" атаковали носитель крылатых ракет корабль "Буян" и большой патрульный корабль "Павел Державин" российского флота в Черном море.

22 сентября в Севастополе ракетами был поражен штаб ЧФ РФ: много видео.

Президент Зеленский сообщил, что, учитывая нынешние дальнобойные возможности Сил обороны, у Украины пока нет стопроцентного огневого контроля над оккупированным Крымом, но работа в этом направлении продолжается.

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