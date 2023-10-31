Крым. Россияне пишут, что ВСУ якобы нанесли ракетный удар по комплексу С-300 у Евпатории
31.10.2023, 09:34
Пусковые установки С-300 (Фото: ресурс оккупантов)
Россияне пишут, что Вооруженные Силы Украины якобы нанесли ракетный удар по комплексу противовоздушной обороны С-300 вблизи временно оккупированной Евпатории. Об этом сообщили медиа страны-оккупанта со ссылкой на собственные источники.
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Сообщается, что 30 октября в результате удара по полуострову был поврежден зенитно-ракетный комплекс С-300.
Атака якобы была совершена около 06:00 в районе поселка Молочное Сакского района неподалеку от Евпатории — там дислоцируется комплекс ПВО россиян.
Кроме этого, утверждается, что ударом уничтожен дизель-генератор.
30 октября россияне заявили о ракетном ударе по полку противовоздушной обороны в Оленовке, в результате которого якобы ранены 17 оккупантов.
СтратКом ВСУ позднее подтвердил, что в ночь на 30 октября Силы обороны успешно поразили стратегический объект системы ПВО россиян на западном побережье Крыма.
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