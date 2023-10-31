UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Крым. Россияне пишут, что ВСУ якобы нанесли ракетный удар по комплексу С-300 у Евпатории

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2023, 09:34
Крым. Россияне пишут, что ВСУ якобы нанесли ракетный удар по комплексу С-300 у Евпатории - Фото
Пусковые установки С-300 (Фото: ресурс оккупантов)

Россияне пишут, что Вооруженные Силы Украины якобы нанесли ракетный удар по комплексу противовоздушной обороны С-300 вблизи временно оккупированной Евпатории. Об этом сообщили медиа страны-оккупанта со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что 30 октября в результате удара по полуострову был поврежден зенитно-ракетный комплекс С-300.
Атака якобы была совершена около 06:00 в районе поселка Молочное Сакского района неподалеку от Евпатории — там дислоцируется комплекс ПВО россиян.
Кроме этого, утверждается, что ударом уничтожен дизель-генератор. 

30 октября россияне заявили о ракетном ударе по полку противовоздушной обороны в Оленовке, в результате которого якобы ранены 17 оккупантов.

СтратКом ВСУ позднее подтвердил, что в ночь на 30 октября Силы обороны успешно поразили стратегический объект системы ПВО россиян на западном побережье Крыма.

  • 11 октября экспериментальные дроны "морской малыш" атаковали носитель крылатых ракет корабль "Буян" и большой патрульный корабль "Павел Державин" российского флота в Черном море.
  • 22 сентября в Севастополе ракетами был поражен штаб ЧФ РФ: много видео.
  • Президент Зеленский сообщил, что, учитывая нынешние дальнобойные возможности Сил обороны, у Украины пока нет стопроцентного огневого контроля над оккупированным Крымом, но работа в этом направлении продолжается.

Смотрите также: В Севастополе – взрывы и дым. У Шойгу заявили, что якобы сбили восемь Storm Shadow: видео 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаКрымракетный ударС-300оккупацияевпатория

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 