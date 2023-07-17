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Влада РФ збирається побудувати ще один міст, щоб відремонтувати Кримський

Этот материал также доступен на русском
17.07.2023, 20:16
Влада РФ збирається побудувати ще один міст, щоб відремонтувати Кримський - Фото
Кримський міст (скриншот відео)

Російська влада думає, що зможе відновити частково зруйнований Кримський міст за чотири місяці. Для цього доведеться збудувати тимчасовий міст. Про це заявив віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін, передають російські пропагандисти.

За словами Хуснулліна, одну частину прольоту у бік Керчі на Кримському мосту повністю зруйновано, її доведеться демонтувати.

Він заявив, що двосторонній рух з одного боку Кримського мосту планується запустити 15 вересня, з другого боку – у листопаді.

Підходи плавучими кранами до пошкодженої опори неможливі, доведеться збудувати тимчасовий міст для робіт, додав Хуснуллін.

Російський віцепрем'єр заявив, що рух Кримським мостом спочатку буде запущено в реверсивному режимі по одній смузі – вночі поїдуть перші вантажні тестові автомобілі. Якщо все буде добре – потім запустять легкові машини.

Він повідомив, що одна залізнична колія Кримського мосту має незначні пошкодження.

"Ушкоджень опор Кримського мосту немає, вони у нормальному стані", – заявив Хуснуллін.

ДОВІДКА. 17 липня 2023 року в Керчі о 03:04 та 03:20 чули звуки вибухів. Лише за годину окупанти Криму повідомили про "НП" в районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю РФ. Після 10:00 влада РФ написала про атаку двома "українськими" аквадронами. Джерела LIGA.net в СБУ кажуть, що атака на міст – спецоперація СБУ та ВМС. Міст пошкоджений вдруге з початку його будівництва: 8 жовтня 2022-го стався підрив вантажівки, після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував за залізничною частиною мосту. Тоді кілька секцій автодороги впали у воду. 8 липня 2023-го МО визнало, що це зробила Україна.

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Наталія Медведєва
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