Крымский мост частично разрушен. Власти РФ думают, что починить можно за четыре месяца

Российские власти думают, что смогут восстановить частично разрушенный Крымский мост за четыре месяца. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передают российские пропагандисты.

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По словам Хуснуллина, одна часть пролета в сторону Керчи на Крымском мосту полностью разрушена, ее придется демонтировать.

Он заявил, что двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне – в ноябре.

Подходы плавучими кранами к поврежденной опоре невозможны, придется построить временный мост для работ, добавил Хуснуллин.

Российский вице-премьер заявил, что движение по Крымскому мосту сначала будет запущено в реверсивном режиме по одной полосе – ночью поедут первые грузовые тестовые автомобили. Если все будет хорошо – потом запустят легковые машины.

Он сообщил, что одна железнодорожная колея Крымского моста имеет незначительные повреждения.

"Повреждений опор Крымского моста нет, они в нормальном состоянии", – заявил Хуснуллин.

СПРАВКА. 17 июля 2023 года в Керчи в 03:04 и 03:20 слышали звуки взрывов. Только спустя час оккупанты Крыма сообщили о "ЧП" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ . 17 июля 2023 года в Керчи в 03:04 и 03:20 слышали звуки взрывов. Только спустя час оккупанты Крыма сообщили о "ЧП" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ написали об атаке двумя "украинскими" аквадронами. Источники LIGA.net в СБУ говорят, что атака на мост — спецоперация СБУ и ВМС . Мост поврежден второй раз с начала его постройки: 8 октября 2022-го произошел подрыв грузовика , после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по ж/д части моста. Тогда несколько секций автодороги обрушились в воду. 8 июля 2023-го МО признало , что это сделала Украина.

17 июля 2023 года вице-премьер-министр Михаил Федоров заявил, что Крымский мост "разорвали" морские дроны, и пообещал увеличить их производство.

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