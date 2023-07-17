Крымский мост частично разрушен. Власти РФ думают, что починить можно за четыре месяца
Российские власти думают, что смогут восстановить частично разрушенный Крымский мост за четыре месяца. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передают российские пропагандисты.
По словам Хуснуллина, одна часть пролета в сторону Керчи на Крымском мосту полностью разрушена, ее придется демонтировать.
Он заявил, что двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне – в ноябре.
Подходы плавучими кранами к поврежденной опоре невозможны, придется построить временный мост для работ, добавил Хуснуллин.
Российский вице-премьер заявил, что движение по Крымскому мосту сначала будет запущено в реверсивном режиме по одной полосе – ночью поедут первые грузовые тестовые автомобили. Если все будет хорошо – потом запустят легковые машины.
Он сообщил, что одна железнодорожная колея Крымского моста имеет незначительные повреждения.
"Повреждений опор Крымского моста нет, они в нормальном состоянии", – заявил Хуснуллин.
- 17 июля 2023 года вице-премьер-министр Михаил Федоров заявил, что Крымский мост "разорвали" морские дроны, и пообещал увеличить их производство.
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