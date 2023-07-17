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Крымский мост частично разрушен. Власти РФ думают, что починить можно за четыре месяца

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2023, 20:15
Крымский мост частично разрушен. Власти РФ думают, что починить можно за четыре месяца - Фото
Крымский мост (скриншот видео)

Российские власти думают, что смогут восстановить частично разрушенный Крымский мост за четыре месяца. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передают российские пропагандисты.

По словам Хуснуллина, одна часть пролета в сторону Керчи на Крымском мосту полностью разрушена, ее придется демонтировать.

Он заявил, что двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне – в ноябре.

Подходы плавучими кранами к поврежденной опоре невозможны, придется построить временный мост для работ, добавил Хуснуллин.

Российский вице-премьер заявил, что движение по Крымскому мосту сначала будет запущено в реверсивном режиме по одной полосе – ночью поедут первые грузовые тестовые автомобили. Если все будет хорошо – потом запустят легковые машины.

Он сообщил, что одна железнодорожная колея Крымского моста имеет незначительные повреждения.

"Повреждений опор Крымского моста нет, они в нормальном состоянии", – заявил Хуснуллин.

СПРАВКА. 17 июля 2023 года в Керчи в 03:04 и 03:20 слышали звуки взрывов. Только спустя час оккупанты Крыма сообщили о "ЧП" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ написали об атаке двумя "украинскими" аквадронами. Источники LIGA.net в СБУ говорят, что атака на мост — спецоперация СБУ и ВМС. Мост поврежден второй раз с начала его постройки: 8 октября 2022-го произошел подрыв грузовика, после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по ж/д части моста. Тогда несколько секций автодороги обрушились в воду. 8 июля 2023-го МО признало, что это сделала Украина.

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Наталья Медведева
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