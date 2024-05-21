Кулеба: Ми просимо союзників розглянути ідею перехоплення російських ракет над Україною

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що альтернативним рішенням у збитті ракет Росії є надання ЗСУ систем ППО та бойових літаків

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Україна просить союзників розглянути ідею щодо перехоплення зі своїх територій ракет Росії, запущених по державі. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на пресконференції з німецькою колегою Анналеною Бербок.

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"Ми дійсно просимо партнерів розглянути можливості, за яких російські ракети, не російські літаки з російськими пілотами на борту, а шматки заліза, які несуть смерть із Росії до України, перехоплювалися з території країн наших партнерів", – сказав глава МЗС.

Як зазначив Кулеба, немає жодних юридичних, безпекових чи моральних аргументів, які перешкоджали б збиттю ворожих цілей РФ в українському небі союзниками.

"Ті, хто кажуть, що такі дії були б ескалацією, – маніпулюють", – сказав глава МЗС.

Як підкреслив український дипломат, єдиною стороною, яка зараз займається ескалацією у війні – це російська.

За його словами, у цьому питанні є лише одне альтернативне рішення: надання Україні всіх необхідних засобів для знищення ворожих цілей.

Для цього Збройним Силам Україні потрібні системи протиповітряної оборони та бойові літаки з відповідними технічними можливостями, зауважив глава МЗС.

"А займати позицію, за якої ми [союзники] і ППО не передамо, і не будемо підтримувати збиття російських ракет із нашої території над територією України – це і є позиція умиротворення агресора", – додав Кулеба.

Після того, як західні партнери допомогли Ізраїлю відбити масовану ракетну атаку Ірану 13 квітня, голова дипломатії ЄС Боррель заявив, що союзники не можуть аналогічно збивати цілі РФ над Україною, бо не мають на українській території своїх військових баз.

17 квітня прем'єр-міністерка Латвії виступила за те, щоб партнери допомогли збивати ракети РФ над Україною.

20 травня Зеленський заявив, що партнери могли б допомагати Україні перехоплювати ракети РФ та дозволяти Києву бити західною зброєю проти військової техніки ворога.

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