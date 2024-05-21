Кулеба: Мы просим союзников рассмотреть идею перехвата российских ракет над Украиной

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что альтернативным решением по сбиванию ракет РФ будет передача ВСУ систем ПВО и боевых самолетов

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Украина просит союзников рассмотреть идею о перехвате со своих территорий ракет России, запущенных по государству. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

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"Мы действительно просим партнеров рассмотреть возможности, при которых российские ракеты, не российские самолеты с российскими пилотами на борту, а куски железа, несущие смерть из России в Украину, перехватывались с территории стран наших партнеров", – сказал глава МИД.

Как отметил Кулеба, нет никаких юридических, безопасностных или моральных аргументов, которые препятствовали бы сбиванию враждебных целей РФ в украинском небе союзниками.

"Те, кто говорят, что такие действия были бы эскалацией, – манипулируют", – сказал глава МИД.

Как подчеркнул украинский дипломат, единственная сторона, которая сейчас занимается эскалацией в войне – это российская.

По его словам, в этом вопросе только одно альтернативное решение: предоставление Украине всех необходимых средств для уничтожения враждебных целей.

Для этого Вооруженным Силам Украины нужны системы противовоздушной обороны и боевые самолеты с соответствующими техническими возможностями, отметил глава МИД.

"А занимать позицию, при которой мы [союзники] и ПВО не передадим, и не будем поддерживать сбивание российских ракет с нашей территории над территорией Украины – это и есть позиция умиротворения агрессора", – добавил Кулеба.

После того, как западные партнеры помогли Израилю отбить массированную ракетную атаку Ирана 13 апреля, глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что союзники не могут аналогично сбивать цели РФ над Украиной, потому что не имеют на украинской территории своих военных баз.

17 апреля премьер-министр Латвии выступила за то, чтобы партнеры помогли сбивать ракеты РФ над Украиной.

20 мая Зеленский заявил, что партнеры могли бы помогать Украине перехватывать ракеты РФ и разрешать Киеву бить западным оружием по военной технике врага.

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