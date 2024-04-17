Прем'єрка Латвії: Важливо допомогти Україні захистити небо аналогічним з Ізраїлем способом

Глава латвійського уряду сказала, що союзники хочуть допомагати й шукати додаткові системи ППО для України

Евіка Сіліня (Фото: Leszek Szymanski/EPA)

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що важливо допомогти Україні захистити небо у такий самий спосіб, як це було з Ізраїлем. Про це вона сказала після зустрічі з президентом країни Едгарсом Рінкевичсом, повідомляє Delfi.

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За словами прем'єрки, на саміті Європейської ради у Брюсселі на порядку денному стоятиме, зокрема, й питання щодо ситуації в Україні.

"З Балтійськими країнами та іншими державами-членами ЄС ми продовжуємо підтримувати Україну, і ми хочемо продовжувати підтримувати Україну, шукаючи варіанти протиповітряної оборони додатково до того, що вже було зроблено", – сказала глава латвійського уряду.

Вона нагадала про атаку Ірану на Ізраїль у ніч проти 14 квітня та заявила, що важливо допомогти Україні аналогічним чином захистити свій повітряний простір.

Крім українського питання, на саміті також розглядатимуть конкурентоспроможність Євросоюзу, сільське господарство та напад Ірану на Ізраїль, додала прем'єрка.

15 квітня Зеленський провів аналогію між Ізраїлем і Україною, які не є членами НАТО, заявивши, що для захисту від терору достатньо політичної волі.

16 квітня у Білому домі заявили, що не будуть брати участь у відбитті повітряних атак Росії в Україні так, як робили це для Ізраїлю, адже ці конфлікти "різні".

17 квітня Боррель сказав, що союзники не можуть збивати ракети й дрони над Україною, адже в державі відсутні військові баз європейських країн, які є на Близькому Сході.

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