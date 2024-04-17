Премьер Латвии: Важно помочь Украине защитить небо аналогичным с Израилем способом

Глава латвийского правительства сказала, что союзники хотят помогать и искать дополнительные системы ПВО для Украины

Эвика Силиня (Фото: Leszek Szymanski/EPA)

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что важно помочь Украине защитить небо таким же образом, как это было с Израилем. Об этом она сказала после встречи с президентом страны Эдгарсом Ринкевичсем, сообщает Delfi.

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По словам премьера, на саммите Европейского совета в Брюсселе на повестке дня будет стоять, в частности, и вопрос о ситуации в Украине.

"С Балтийскими странами и другими государствами-членами ЕС мы продолжаем поддерживать Украину, и мы хотим продолжать поддерживать Украину в поисках вариантов противовоздушной обороны в дополнение к тому, что уже было сделано", – сказала глава латвийского правительства.

Она напомнила об атаке Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля и заявила, что важно помочь Украине аналогичным образом защитить свое воздушное пространство.

Помимо украинского вопроса, на саммите будут рассматриваться конкурентоспособность Евросоюза, сельское хозяйство и нападение Ирана на Израиль, добавила премьер.

15 апреля Зеленский провел аналогию между Израилем и Украиной, не являющимися членами НАТО, заявив, что для защиты от террора достаточно политической воли.

16 апреля в Белом доме заявили, что не будут участвовать в отражении воздушных атак России в Украине так, как делали это для Израиля, ведь эти конфликты "разные".

17 апреля Боррель сказал, что союзники не могут сбивать ракеты и дроны над Украиной, ведь в государстве отсутствуют военные базы европейских стран, которые находятся на Ближнем Востоке.

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