Кулеба про ГЕС: Найбільша техногенна катастрофа у Європі за останні десятиліття

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що підрив російськими окупантами Каховської ГЕС в ніч проти 6 червня спричинив, ймовірно, "найбільшу техногенну катастрофу у Європі за останні десятиліття".

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Він назвав це "огидним воєнним злочином".

"Єдиний спосіб зупинити Росію, найбільшого терориста 21 століття, — це вигнати її з України", — написав він.

Раніше у ГУР заявили, що підрив Каховської ГЕС є актом екоциду та воєнним злочином, який зачіпає екосистему всього Чорноморського регіону. У Буданова назвали цей терористичний акт "ознакою паніки путінського режиму та намаганням ускладнити дії українських Сил Безпеки та Оборони".

Президент Володимир Зеленський зібрав екстрене засідання Ради нацбезпеки і оборони.

Станом на 7:30 повністю або частково затоплені Тягинка, Львове, Одрадокам'янка Бериславського району; Понятівка, Іванівка, Токарівка, Білозерка; мікрорайон Острів міста Херсона.

Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована та не підлягає відновленню.

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