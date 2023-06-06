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Кулеба про ГЕС: Найбільша техногенна катастрофа у Європі за останні десятиліття

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 10:50
Кулеба про ГЕС: Найбільша техногенна катастрофа у Європі за останні десятиліття - Фото
Дмитро Кулеба (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що підрив російськими окупантами Каховської ГЕС в ніч проти 6 червня спричинив, ймовірно, "найбільшу техногенну катастрофу у Європі за останні десятиліття".

Він назвав це "огидним воєнним злочином".

"Єдиний спосіб зупинити Росію, найбільшого терориста 21 століття, — це вигнати її з України", — написав він.

Раніше у ГУР заявили, що підрив Каховської ГЕС є актом екоциду та воєнним злочином, який зачіпає екосистему всього Чорноморського регіону. У Буданова назвали цей терористичний акт "ознакою паніки путінського режиму та намаганням ускладнити дії українських Сил Безпеки та Оборони".

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  • Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована та не підлягає відновленню.

Читайте також: Росія підірвала Каховську ГЕС — ООН тим часом навчає у Twitter російської мови: скриншот

Мілана Головань
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війнаДмитро Кулебакаховська гестерор
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