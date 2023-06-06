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Кулеба о ГЭС: Крупнейшая техногенная катастрофа в Европе за последние десятилетия

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 10:50
Кулеба о ГЭС: Крупнейшая техногенная катастрофа в Европе за последние десятилетия - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС в ночь на 6 июня привел к, вероятно, "наибольшей техногенной катастрофе в Европе за последние десятилетия".

Он назвал это "отвратительным военным преступлением".

"Единственный способ остановить Россию, крупнейшего террориста 21 века, – это выгнать ее из Украины", – написал он.

Ранее в ГУР заявили, что подрыв Каховской ГЭС является актом экоцида и военным преступлением, затрагивающим экосистему всего Черноморского региона. У Буданова назвали этот террористический акт "признаком паники путинского режима и попыткой усложнить действия украинских Сил Безопасности и Обороны".

  • Президент Владимир Зеленский собрал экстренное заседание Совета по нацбезопасности и обороне.
  • По состоянию на 7:30 полностью или частично затоплены Тягинка, Львово, Одрадокаменка Бериславского района; Понятовка, Ивановка, Токаревка, Белозерка; микрорайон Остров города Херсона.
  • Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

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Милана Головань
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войнадмитрий кулебатерроркаховская гэс
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