Кулеба про перемогу словацької Smer-SD у виборах: Не завадить Україні вступити до ЄС та НАТО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи перемогу на парламентських виборах у Словаччині антиукраїнської партії Smer-SD, заявив, що вона, можливо, створить деякі перешкоди для України у питанні євро- та північноатлантичної інтеграції, проте не завадить їй вступити до блоків. Про це глава МЗС сказав у інтерв'ю українському Forbes.

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Кулебу запитали, чи може перемога Smer-SD вплинути на відносини ЄС з Україною, в першу чергу — на постачання зброї та фінансову допомогу.

Міністр відповів: "Поки незрозуміло, яка буде коаліція та уряд. Тоді я зможу щось сказати. Словаки свій вибір зробили, будемо з цим вибором працювати".

Лідер Smer-SD Роберт Фіцо обіцяв, що в разі його перемоги Словаччина не надасть Україні жодного патрона.

Розглядаючи сценарій, за яким гіпотетично Smer-SD сформує більшість, Кулеба заявив, що навіть це не завадить Україні на її шляху до ЄС та НАТО.

"Немає сили в Європі, яка здатна зупинити шлях України до членства в ЄС та НАТО. Якісь ускладнення створювати, можливо. Але будемо вирішувати та рухатися вперед", — сказав він.

4 жовтня словацьке видання Dennik N писало про те, що президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила проти надання нового пакета військової допомоги Україні у зв'язку з перемогою у виборах Smer-SD.

5 жовтня в.о. глави словацького уряду Людовіт Одор зустрівся на полях саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді з президентом Володимиром Зеленським і запевнив його у подальшій підтримці України з боку Словаччини.

Того ж дня Чапутова заявила, що підтримка України має тривати.

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