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Кулеба о победе словацкой Smer-SD в выборах: Не помешает Украине вступить в ЕС и НАТО

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2023, 09:07
Кулеба о победе словацкой Smer-SD в выборах: Не помешает Украине вступить в ЕС и НАТО - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя победу на парламентских выборах в Словакии антиукраинской партии Smer-SD, заявил, что она, возможно, создаст некоторые препятствия для Украины в вопросе евро- и североатлантической интеграции, однако не помешает ей вступить в блоки. Об этом глава МИД сказал в интервью украинскому Forbes.

Кулебу спросили, может ли победа Smer-SD повлиять на отношения ЕС с Украиной, в первую очередь на поставки оружия и финансовую помощь.

Министр ответил: "Пока непонятно, какая будет коалиция и правительство. Тогда я смогу что-нибудь сказать. Словаки свой выбор сделали, будем с этим выбором работать".

Лидер Smer-SD Роберт Фицо обещал, что в случае его победы Словакия не предоставит Украине ни одного патрона.

Рассматривая сценарий, по которому гипотетически Smer-SD сформирует большинство, Кулеба заявил, что даже это не помешает Украине на ее пути в ЕС и НАТО.

"Нет силы в Европе, которая способна остановить путь Украины к членству в ЕС и НАТО. Какие-то осложнения создавать, возможно. Но будем решать и двигаться вперед", — сказал он.

  • 4 октября словацкое издание Dennik N писало о том, что президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине в связи с победой в выборах Smer-SD.
  • 5 октября и.о. главы словацкого правительства Людовит Одор встретился на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде с президентом Владимиром Зеленским и заверил его в дальнейшей поддержке Украины со стороны Словакии.
  • В тот же день Чапутова заявила, что поддержка Украины должна продолжаться.

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Милана Головань
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войнасловакиядмитрий кулебаРоберт Фицо
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