Кулеба про скандал з Воллесом та "невдячною Україною": Непорозуміння. Але вибачте, у нас війна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав "прикрим непорозумінням" скандал із главою Міноборони Великої Британії Беном Воллесом та його словами про "невдячну Україну". Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, це було "неприємне непорозуміння" з боку британського міністра, а прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заперечив слова Воллеса і заявив, що цінує подяку України, яка постійно озвучується.

"Але правда полягає в тому, що, вибачте, у нас війна. І коли мене часто запитують колеги, міністри, журналісти іноземні: Чи достатньо вам передали зброї? Я кажу: Зброї буде недостатньо рівно стільки, скільки триватиме наш шлях до перемоги. Ось коли переможемо, тоді я скажу: Дякую, зброї було достатньо", — заявив дипломат.

Він зазначив, що на саміті НАТО українські та британські міністри оборони домовилися про важливі рішення щодо постачання озброєнь, а співпраця триває.

"А те, що там хтось не вважає себе Amazon. Ми ж не проти, щоб він ставав Amazon. Нехай залишається просто великим відкритим для України складом британської зброї. Ми дуже вдячні кожному. Країні, що дала один снаряд, країні, яка дала сто тисяч снарядів. Ми їм усім вдячні", — резюмував Кулеба.

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