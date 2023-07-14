Кулеба о скандале с Уоллесом и "неблагодарной Украиной": Недоразумение. Но извините, война
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал "досадным недоразумением" скандал с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом и его словами о "неблагодарной Украине". Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
"Но правда заключается в том, что, простите, у нас война. И когда меня часто спрашивают коллеги, министры, журналисты иностранные: Достаточно ли вам передали оружия? Я говорю: Оружия будет недостаточно ровно столько, сколько будет длиться наш путь к победе. Вот когда победим, тогда я скажу: Спасибо, оружия было достаточно", — заявил дипломат.
Он отметил, что на саммите НАТО украинский и британской министры обороны договорились о важных решениях по поставкам вооружений, а сотрудничество продолжается.
"А то, что там кто-то не считает себя Amazon. Мы же не против, чтобы он становился Amazon. Пусть остается просто большим открытым для Украины складом британского оружия. Мы очень благодарны каждому. Давшей один снаряд стране и стране, которая дала сто тысяч снарядов. Мы им всем благодарны", — резюмировал Кулеба.
- 12 июля на саммите НАТО Уоллес попросил Украину быть более тактичной с требованиями к союзникам и больше благодарить за военную и другие виды помощи в войне.
- Президент Зеленский в ответ сказал, что украинцы очень благодарны, и попросил министра обороны Алексея Резникова позвонить Уоллесу.
- Посол Украины в Великобритании Пристайко считает "нездоровым" сарказм президента в ответ на слова министра обороны Уоллеса.
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