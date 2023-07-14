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Кулеба о скандале с Уоллесом и "неблагодарной Украиной": Недоразумение. Но извините, война

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 12:19
Кулеба о скандале с Уоллесом и
Дмитрий Кулеба (Фото: скриншот с видео)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал "досадным недоразумением" скандал с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом и его словами о "неблагодарной Украине". Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, это было "досадное недоразумение" со стороны британского министра, а премьер-министр Британии Риши Сунак опроверг слова Уоллеса и заявил, что ценит благодарность Украины, которая постоянно озвучивается. 

"Но правда заключается в том, что, простите, у нас война. И когда меня часто спрашивают коллеги, министры, журналисты иностранные: Достаточно ли вам передали оружия? Я говорю: Оружия будет недостаточно ровно столько, сколько будет длиться наш путь к победе. Вот когда победим, тогда я скажу: Спасибо, оружия было достаточно", — заявил дипломат.

Он отметил, что на саммите НАТО украинский и британской министры обороны договорились о важных решениях по поставкам вооружений, а сотрудничество продолжается. 

"А то, что там кто-то не считает себя Amazon. Мы же не против, чтобы он становился Amazon. Пусть остается просто большим открытым для Украины складом британского оружия. Мы очень благодарны каждому. Давшей один снаряд стране и стране, которая дала сто тысяч снарядов. Мы им всем благодарны", — резюмировал Кулеба.

Читайте также: Данилов о критике Уоллеса: Не его настоящая позиция, сказал, когда был эмоционален 

Дмитрий Гриниченко
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