Кулеба – про "сварку" з Малі: Україна не діє проти регулярних армій, окрім російської

Дмитро Кулеба (Фото: ЕРА / Olivier Matthys)

Україна ніколи не діяла проти регулярної армії будь-якої країни, окрім Росії. Про це в коментарі Bloomberg повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи ситуацію з нібито допомогою українських сил повстанцям-туарегам з Малі, після чого країна розірвала дипломатичні відносини з Україною.

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"Ми ніколи не діяли проти регулярної армії будь-якої країни, крім Росії. Ми не прагнемо жодних конфліктів з жодною африканською нацією. Наша справа – захистити Україну від російської агресії", – заявив глава МЗС.

Він назвав рішення Малі розірвати дипвідносини з Україною таким, що "без надання будь-яких доказів на підтвердження вважається поспішним і необґрунтованим".

"Той факт, що уряд Нігеру наслідував приклад Малі, приводить нас до висновку, що це скоординовані зусилля з ізоляції України", – підсумував Кулеба.

28 липня 2024 року повстанці-туареги заявили, що вбили десятки урядових солдатів і російських найманців із Групи Вагнера в бою біля кордону з Алжиром.

1 серпня представник ГУР Юсов заявив, що крім операцій зі знищення російських найманців у Судані, Сирії та Малі було ще кілька, про які поки не розголошувалось у медіа, а також готуються подальші подібні заходи.

2 серпня повстанці-туареги у Малі заявили, що за три доби ліквідували 84 російських найманців з терористичної Групи Вагнера та 47 малійських військових. За даними французької газети Le Monde, українські спецслужби навчають туарегів керувати безпілотниками.

5 серпня влада Малі звинуватила Україну у підтримці повстанців та оголосила про розрив дипломатичних відносин. МЗС назвало це рішення поспішним і недалекоглядним.

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