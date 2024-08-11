Кулеба – о "ссоре" из Мали: Украина не действует против регулярных армий, кроме российской

Дмитрий Кулеба (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Украина никогда не действовала против регулярной армии какой-либо страны, кроме России. Об этом в комментарии Bloomberg сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя ситуацию с якобы помощью украинских сил повстанцам-туарегам из Мали, после чего страна разорвала дипломатические отношения с Украиной.

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"Мы никогда не действовали против регулярной армии любой страны, кроме России. Мы не стремимся никаких конфликтов ни с одной африканской нацией. Наше дело – защитить Украину от российской агрессии", – заявил глава МИД.

Он назвал решение Мали разорвать дипотношения с Украиной таким, что "без предоставления каких-либо доказательств в подтверждение считается поспешным и необоснованным".

"Тот факт, что правительство Нигера следовало примеру Мали, приводит нас к выводу, что это скоординированные усилия по изоляции Украины", – подытожил Кулеба.

28 июля 2024 года повстанцы-туареги заявили, что убили десятки правительственных солдат и российских наемников из Группы Вагнера в бою у границы с Алжиром.

1 августа представитель ГУР Юсов заявил, что кроме операций по уничтожению российских наемников в Судане, Сирии и Мали было еще несколько, о которых пока не разглашалось в медиа, а также готовятся дальнейшие подобные мероприятия.

2 августа повстанцы-туареги в Мали заявили, что за трое суток ликвидировали 84 российских наемников из террористической Группы Вагнера и 47 малийских военных. По данным французской газеты Le Monde, украинские спецслужбы учат туарегов руководить беспилотниками.

5 августа власти Мали обвинили Украину в поддержке повстанцев и объявили о разрыве дипломатических отношений. МИД назвал это решение поспешным и недальновидным.

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