Кулеба – критикам: Якби ця війна була лише цифрами, Україна б уже програла

Глава МЗС каже, що злети й падіння на фронті свідчить про те, що робити широкі висновки на основі одного етапу бойових дій є оманливим

Дмитро Кулеба (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у колонці для Foreign Affairs написав, що нинішня фаза війни непроста ні для України, ні для її західних союзників, і якби ця битва "була лише цифрами, Україна б уже програла". Таким чином він відповів критикам дій ЗСУ.

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За його словами, за останні пів року "українська армія довела здатність дивувати скептиків". Після того як Сили оборони звільнили північний схід у перші місяці війни, Україна трохи втратила позиції на сході, перш ніж відновити імпульс.

Це, каже Кулеба, свідчить про те, що робити широкі висновки на основі одного етапу бойових дій є оманливим.

"Якби війна була лише цифрами, ми б уже програли. Росія може спробувати перевершити нас, але правильна стратегія, передове планування та адекватна підтримка дозволять нам ефективно завдати удару у відповідь", – сказав він.

Міністр додав, що постійна міжнародна підтримка України з часом забезпечить досягнення відчутних результатів контрнаступів ЗСУ, поступово знищуючи російські сили та зриваючи плани російського диктатора Володимира Путіна щодо тривалої війни.

Для цього Україна потребує:

→ адекватної військової допомоги від Заходу, включно з реактивними літаками, безпілотниками, протиповітряною обороною, артилерійськими снарядами та засобами дальньої дії;

→ швидкого розвитку промислових потужностей у Сполучених Штатах і Європі, а також в Україні, як для забезпечення військових потреб України, так і для поповнення оборонних запасів США та Європи;

→ принципового і реалістичного підходу до перспективи переговорів з Росією.

6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.

Президент Зеленський заявив, що Путін не виграв жодної операції за цей рік, а Україна зберігає важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готується до наступних кроків.

Конгрес США досі не схвалив надання додаткового фінансування для України. Байден каже, що зможуть допомагати ще кілька тижнів, далі можливостей не буде.

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