Кулеба – критикам: Якби ця війна була лише цифрами, Україна б уже програла
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у колонці для Foreign Affairs написав, що нинішня фаза війни непроста ні для України, ні для її західних союзників, і якби ця битва "була лише цифрами, Україна б уже програла". Таким чином він відповів критикам дій ЗСУ.
За його словами, за останні пів року "українська армія довела здатність дивувати скептиків". Після того як Сили оборони звільнили північний схід у перші місяці війни, Україна трохи втратила позиції на сході, перш ніж відновити імпульс.
Це, каже Кулеба, свідчить про те, що робити широкі висновки на основі одного етапу бойових дій є оманливим.
"Якби війна була лише цифрами, ми б уже програли. Росія може спробувати перевершити нас, але правильна стратегія, передове планування та адекватна підтримка дозволять нам ефективно завдати удару у відповідь", – сказав він.
Міністр додав, що постійна міжнародна підтримка України з часом забезпечить досягнення відчутних результатів контрнаступів ЗСУ, поступово знищуючи російські сили та зриваючи плани російського диктатора Володимира Путіна щодо тривалої війни.
Для цього Україна потребує:
→ адекватної військової допомоги від Заходу, включно з реактивними літаками, безпілотниками, протиповітряною обороною, артилерійськими снарядами та засобами дальньої дії;
→ швидкого розвитку промислових потужностей у Сполучених Штатах і Європі, а також в Україні, як для забезпечення військових потреб України, так і для поповнення оборонних запасів США та Європи;
→ принципового і реалістичного підходу до перспективи переговорів з Росією.
- 6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.
- Президент Зеленський заявив, що Путін не виграв жодної операції за цей рік, а Україна зберігає важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готується до наступних кроків.
- Конгрес США досі не схвалив надання додаткового фінансування для України. Байден каже, що зможуть допомагати ще кілька тижнів, далі можливостей не буде.
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