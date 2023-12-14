Кулеба – критикам: Если бы эта война была лишь цифрами, Украина бы уже проиграла

Глава МИД говорит, что взлеты и падения на фронте свидетельствуют о том, что делать широкие выводы на основе одного этапа боевых действий обманчиво

Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в колонке для Foreign Affairs написал, что нынешняя фаза войны непроста ни для Украины, ни для ее западных союзников, и если бы это сражение "было только цифрами, Украина бы уже проиграла". Таким образом он ответил критикам действий ВСУ.

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По его словам, за последние полгода "украинская армия доказала способность удивлять скептиков". После того как Силы обороны освободили северо-восток в первые месяцы войны, Украина немного потеряла позиции на востоке, прежде чем восстановить импульс.

Это, говорит Кулеба, свидетельствует о том, что делать широкие выводы на основе одного этапа боевых действий обманчиво.

"Если бы война была лишь цифрами, мы бы уже проиграли. Россия может попытаться превзойти нас, но правильная стратегия, передовое планирование и адекватная поддержка позволят нам эффективно нанести ответный удар", – сказал он.

Министр добавил, что постоянная международная поддержка Украины со временем обеспечит достижение ощутимых результатов контрнаступлений ВСУ, постепенно уничтожая российские силы и срывая планы российского диктатора Владимира Путина относительно продолжительной войны.

Для этого Украина нуждается в:

→ адекватной военной помощи от Запада, включая реактивные самолеты, беспилотники, противовоздушную оборону, артиллерийские снаряды и средства дальнего действия;

→ быстром развитии промышленных мощностей в Соединенных Штатах и Европе, а также в Украине как для обеспечения военных потребностей Украины, так и для пополнения оборонных запасов США и Европы;

→ принципиальном и реалистическом подходе к перспективе переговоров с Россией.

6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.

Президент Зеленский заявил, что Путин не выиграл ни одной операции за этот год, а Украина сохраняет важные плацдармы на нескольких направлениях фронта и готовится к следующим шагам.

Конгресс США до сих пор не одобрил предоставление дополнительного финансирования для Украины. Байден говорит, что смогут помогать еще несколько недель, дальше возможностей не будет.

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