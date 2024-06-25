Кулеба: Україна буде за три кроки від членства в ЄС після переговорів про вступ

Очільник МЗС наголосив, що вступ України до ЄС буде подією глобального значення для Європи

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Після завершення переговорів про вступ до Європейського Союзу – Україна буде в трьох кроках до повноправного членства в ЄС. Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Кулеба впевнений – цими трьома кроками будуть:

→ висновок Єврокомісії про успішне завершення переговорів та досягнення Україною відповідності критеріям вступу;

→ рішення про підписання Угоди про вступ України до ЄС;

→ ратифікація Угоди парламентами держав-членів ЄС і набуття Україною повноправного членства в Євросоюзі.

Очільник МЗС наголосив, що вступ України до ЄС буде подією глобального значення для Європи, та розповів, що 25 червня буде інавгураційна частина, після якої стартують шість кластерів переговорів.

"Вони будуть відкриватися та закриватися, це вже будуть фахівці у відповідних галузях працювати та приводити законодавство України у відповідність до стандартів ЄС", – додав Кулеба.

7 червня Європейська комісія рекомендувала почати переговори щодо вступу України до Євросоюзу цього місяця – до того, як Угорщина почне головувати у блоці.

Згодом Рада Євросоюзу визначила переговорні рамки для України та Молдови: 25 червня розпочнуться міжурядові конференції, які дадуть початок переговорам щодо вступу.

22 червня президент Зеленський визначив делегацію України для участі у переговорах з ЄС щодо укладення угоди про вступ до блоку: очолить делегацію Стефанішина. Також у складі Єрмак, Корнієнко і представники низки відомств.

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