Кулеба: Украина будет в трех шагах от членства в ЕС после переговоров о вступлении

Глава МИД подчеркнул, что вступление Украины в ЕС будет событием глобального значения для Европы

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

После завершения переговоров о вступлении в Европейский Союз – Украина будет в трех шагах к полноправному членству в ЕС. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Кулеба уверен – этими тремя шагами будут:

→ заключение Еврокомиссии об успешном завершении переговоров и достижении Украиной соответствия критериям вступления;

→ решение о подписании Соглашения о вступлении Украины в ЕС;

→ ратификация Соглашения парламентами государств-членов ЕС и обретение Украиной полноправного членства в Евросоюзе.

Глава МИД подчеркнул, что вступление Украины в ЕС будет событием глобального значения для Европы и рассказал, что 25 июня будет инаугурационная часть, после которой стартуют шесть кластеров переговоров.

"Они будут открываться и закрываться, это уже будут специалисты в соответствующих отраслях работать и приводить законодательство Украины в соответствие со стандартами ЕС", – добавил Кулеба.

7 июня Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз в этом месяце – до того, как Венгрия начнет председательствовать в блоке.

Впоследствии Совет Евросоюза определил переговорные рамки для Украины и Молдовы: 25 июня начнутся межправительственные конференции, которые дадут начало переговорам о вступлении.

22 июня президент Зеленский определил делегацию Украины для участия в переговорах с ЕС по заключению соглашения о вступлении в блок: возглавит делегацию Стефанишина. Также в составе Ермак, Корниенко и представители ряда ведомств.

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