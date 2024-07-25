Кулеба відвідав Гонконг та закликав закрити шляхи Росії для обходу санкцій

Очільник МЗС наголосив, що ці обмежувальні заходи необхідні для послаблення потенціалу Росії

Дмитро Кулеба (Фото: EPA/Dumirtu Doru)

25 липня очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба відвідав Гонконг та закликав місцеву владу вжити заходів, щоб позбавити Росію можливість використовувати район для обходу санкцій. Про це йдеться на сайті МЗС.

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Сторони обговорили створення нових можливостей для торгівлі та інвестицій з Гонконгом в контексті відновлення України, а також Кулеба закликав район вжити заходів, аби Росія не могла обходити санкції.

Очільник МЗС наголосив, що ці обмежувальні заходи необхідні для послаблення потенціалу Росії до ведення війни та вбивства людей в Україні.

Кулеба підкреслив, що російські махінації не мають псувати репутацію Гонконгу як високорозвиненої ліберальної економіки.

23 липня Кулеба повідомив про свій приїзд до Китаю. За його словами, це перший повноцінний двосторонній візит глави українського МЗС до Пекіна за 12 років.

24 липня глава дипломатії провів перемовини з Ван Ї. На зустрічі обговорювались відносини між Києвом і Пекіном, російсько-українська війна і мирні ініціативи КНР.

Президент Зеленський повідомив: Кулеба під час візиту до Пекіна отримав підтвердження, що КНР не постачатиме Росії озброєння.

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